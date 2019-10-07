Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика. На них приходится по 30% от всех покупок в российских магазинах с помощью китайских платежных приложений.

с чего всё началось

Самым востребованным российским товаром среди китайских туристов оказался янтарь. Об этом говорится в исследовании транзакций популярных у китайцев платежных систем WeChat Pay и Alipay, которые приводит РБК. На янтарь и косметику приходится 30 процентов всех приобретений китайских туристов в России.

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