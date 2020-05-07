Экономика
Lenta.ruНазван самый обедневший человек мира
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обеднел на 30 миллиардов долларов, его состояние сократилось на 19 процентов. Таким образом, он потерял из-за кризиса больше денег, чем кто-либо другой в мире.
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Экономика
ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и прокуратура проводят мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу.
ТАСС 13:52
Общество
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
Российская газета 04:22
Общество
Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве
«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
Здоровье
Выплаты медикам за работу с коронавирусом начнутся после праздников
После окончания майских праздников медики, работающие с коронавирусом, получат стимулирующие выплаты.
Piter.tv 14:54
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Для дочери я плохой полицейский»
48-летняя Лера Кудрявцева обожает маленькую дочь и готова бесконечно делиться ее снимками в Сети.
StarHit.ru 14:30
Общество
Граница Финляндии для россиян останется закрытой до 14 июня
Россияне не смогут путешествовать в Финляндию до 14 июня – наши соседи продлили ограничения на передвижение через финские границы, которые были введены в марте этого года.
Мегаполис онлайн 12:50
Происшествия
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова
Следственный комитет пока называет приоритетной версию самоубийства совладельца угольных компаний миллиардера Дмитрия Босова.
Российская газета 09:37
Хоккей
Защитник системы СКА Семыкин подписал контракт с «Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй» объявила о подписании контракт с российским защитником Дмитрием Семыкиным, сообщает пресс-служба «Лайтнинг».
Спорт-Экспресс 13:24
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Политика
Трамп: Путин принял предложение США о поставках аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Путин принял его предложение о поставках России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Коммерсантъ 15:32
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Минпросвещения ответило на сообщения о переносе ЕГЭ на август
«Министерство просвещения подчеркивает, что обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества и в случае принятия тех или иных решений они будут, прежде всего, направлены на защиту здоровья граждан и зависеть от эпидемиологической ситуации в стране в целом и в каждом регионе отдельно», — заявили РБК в ведомстве.
РБК вчера в 05:27
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Футбол
СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку
По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 14:57
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Футбол
У Леонида Федуна обнаружили коронавирус
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30