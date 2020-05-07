Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обеднел на 30 миллиардов долларов, его состояние сократилось на 19 процентов. Таким образом, он потерял из-за кризиса больше денег, чем кто-либо другой в мире.

Назван самый обедневший человек мира

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