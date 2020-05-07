Экономика

MedikForum.ruMedikForum.ruНазван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса

Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки. По данным издания Forbes, больше всех потерял именно Арно. Сейчас бизнесмен занимает третью строчку списка Forbes с состоянием в 90 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Назван самый обедневший из-за кризиса человек в мире

Московский Комсомолецвчера в 11:02

Bloomberg назвал самого обедневшего человека из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 13:55

Bloomberg назвала самого обедневшего за время пандемии человека

Газета.Ruвчера в 11:55

Назван самый обедневший человек в мире

РИА Новостивчера в 11:19

Bloomberg: миллиардер Бернар Арно потерял в этом году рекордные $30 млрд

ТАССвчера в 14:17

Стало известно, кто потерял больше всего денег из-за кризиса

РЕН ТВвчера в 10:03

Назван самый обедневший человек мира

Lenta.ruвчера в 09:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Технологии

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Ученые из Университета Цинциннати выявили ранний симптом коронавируса, который способен влиять на дальнейшее протекание болезни.
iReactor 05:25
3
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
6
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
6
Общество

Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений в три этапа

Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06 мая в 12:09
2,6K
Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:13
187
Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
1K
Здоровье

Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19

Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
12
Общество

В России за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, из них 48,9% - пациенты с бессимптомным течением болезни, за весь период в России заразились коронавирусом 187 859 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:37
Армия и оружие

Шойгу приказал организовать праздничный салют в честь Дня Победы

NewInform 04:25
9
Экономика

Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров

Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
1
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
34
Футбол

Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Космос

Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 06 мая в 09:46
8
Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
541
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
62
Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
263
Гаджеты

AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

Компания AMD представила новый чипсет для плат, предназначенных для использования под сокет AM4 и поддерживающих новые процессоры на базе архитектуры Zen 3.
NewInform 02:12
1
Экономика

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:50
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
18
Экономика

Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн

REGNUM 05:21
Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,8K
Общество

Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
Интерфакс 05:35
11
Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Коммерсантъ вчера в 22:59
1
Общество

Десяти российским регионам угрожает засуха

Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
417
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,4K
Общество

Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве

Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
615
Политика

Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
375
Авто

В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV

Первая серийная модель Skoda на платформе электромобиля MEB, обладающая задним или полным приводом и запасом хода в 500 км. Новый Skoda Enyaq iV является новаторским шагом вперед в стратегии электрификации чешского автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 02:16
7
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 вчера в 09:46
6
Общество

Решена судьба курортного сезона в Крыму

Рамблер вчера в 04:54
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бернар Арно
Французский бизнесмен
Французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. В апреле 2018 года признан самым богатым человеком Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное