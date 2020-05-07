Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки. По данным издания Forbes, больше всех потерял именно Арно. Сейчас бизнесмен занимает третью строчку списка Forbes с состоянием в 90 миллиардов долларов.

Назван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса

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