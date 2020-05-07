Экономика
MedikForum.ruНазван самый обедневший человек в мире из-за коронавируса
Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов из-за влияния коронавируса на рынки. По данным издания Forbes, больше всех потерял именно Арно. Сейчас бизнесмен занимает третью строчку списка Forbes с состоянием в 90 миллиардов долларов.
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Технологии
Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Ученые из Университета Цинциннати выявили ранний симптом коронавируса, который способен влиять на дальнейшее протекание болезни.
iReactor 05:25
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:17
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Роспотребнадзор представил план по снятию ограничений в три этапа
Ограничительные меры, введенные в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, можно начать снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19, которое провел президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06 мая в 12:09
Здоровье
Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус
Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:13
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Здоровье
Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19
Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
Общество
В России за сутки выявили более 10 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусом, из них 48,9% - пациенты с бессимптомным течением болезни, за весь период в России заразились коронавирусом 187 859 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:37
Экономика
Авиакомпаниям предложили выплачивать по ₽365 за неперевезенных пассажиров
Размер компенсации Минтранс определил исходя из расходов авиакомпаний на зарплаты, аэропортовые сборы и платежи российским лизинговым компаниям в пересчете на каждого перевезенного пассажира.
РБК 03:06
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Космос
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 06 мая в 09:46
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Гаджеты
AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD представила новый чипсет для плат, предназначенных для использования под сокет AM4 и поддерживающих новые процессоры на базе архитектуры Zen 3.
NewInform 02:12
Экономика
ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:50
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Экономика
Аэропорт Алма-Аты продали за $415 млн
REGNUM 05:21
Общество
Московская биржа внезапно приостановила торги на фондовом рынке
Московская биржа сообщила, что торги на фондовом рынке приостановлены с 12:08 по московскому времени, и извинилась.
Интерфакс 05:35
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество
Десяти российским регионам угрожает засуха
Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве
Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Авто
В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV
Первая серийная модель Skoda на платформе электромобиля MEB, обладающая задним или полным приводом и запасом хода в 500 км. Новый Skoda Enyaq iV является новаторским шагом вперед в стратегии электрификации чешского автопроизводителя.
SpeedMe вчера в 02:16
Технологии
Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом
МИР 24 вчера в 09:46
Общество
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Рамблер вчера в 04:54