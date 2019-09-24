Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском», которые есть в распоряжении RT. Среди алкогольных напитков в топ-5 также вошли вино, водка, коньяк и сидр.

с чего всё началось

По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском". В топ-5 по продажам вошли также вино, водка, коньяк и сидр. Отмечается, что в сентябре прошлого года на пятом месте было шампанское.

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