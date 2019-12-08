Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники

Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods. Отмечается, что на пиво в предпраздничный период приходится почти 34 процента от всего объема приобретаемых россиянами алкогольных напитков.
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с чего всё началось

Исследование показало, какой алкоголь россияне покупают к Новому году

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости19:25

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Россияне выбрали главный алкоголь на Новый год, и это не шампанское

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Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского - исследование

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Стал известен наиболее популярный алкоголь, покупаемый россиянами к Новому году

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Эксперты назвали самый популярный напиток у россиян к Новому году

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Названы самые популярные в России марки шампанского

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Назван самый популярный напиток у россиян к Новому году

Известия20:41

Названы самые популярные марки шампанского среди россиян

ФедералПрессвчера в 22:28
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