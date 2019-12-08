МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.

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Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods. Отмечается, что на пиво в предпраздничный период приходится почти 34 процента от всего объема приобретаемых россиянами алкогольных напитков.

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