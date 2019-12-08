Общество
Lenta.ruНазван самый популярный напиток россиян в новогодние праздники
Самым популярным напитком у россиян в новогодние праздники является пиво. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods. Отмечается, что на пиво в предпраздничный период приходится почти 34 процента от всего объема приобретаемых россиянами алкогольных напитков.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне к Новому году покупают пива больше, чем шампанского и вина, а водка даже не входит в тройку самых популярных новогодних напитков, показало исследование российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, имеющееся в распоряжении РИА Новости.РИА Новости19:25
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Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
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Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
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Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, вспоминая победу в Лиге чемпионов
Политика
КНДР сообщила об успешном проведении «важного» испытания на космодроме
В КНДР в субботу успешно провели "крайне важное" испытание на космодроме Сохэ, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Общество
Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты
Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Украина неблагодарна за территории, подаренные советскими правителями, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
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В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией
В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Общество
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Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Шоу-бизнес
Шепелев ответил на подозрения в избиении сына собачьим лаем
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В Совфеде оценили план организовать марш с Украины в Крым
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
ГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права
ГИБДД России к октябрю 2020 года изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Общество
Россиянин выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету за один миллиард рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
Космос
Пасмурная марсианская ночь глазами суперкомпьютера
Исследователи из Центра климатического моделирования Марса в Исследовательском центре Эймса НАСА в Силиконовой долине Калифорнии полагаются на суперкомпьютеры для создания таких визуализаций.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Политика
Джонсон пообещал ввести три новых типа виз в случае победы на выборах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sunday Times заявил о намерении создать новую систему контроля границ в случае победы на досрочных выборах 12 декабря.
Авто
Geely совместно с Volvo представили новый купеобразный внедорожник
Шведская фирма Lynk & Co, принадлежащая китайскому автомобильному гиганту Geely, запустила свою последнюю модель под названием 05.
Космос
Ученые доказали существование Бога
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Детройт», Малкин набрал три очка
В составе "Питтсбурга" Евгений Малкин забил гол и сделал две результативные передачи. Российский форвард в 19 матчах набрал 26 (8+18) очков.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Политика
Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Футбол
«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).