Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.

Происшествия Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Происшествия Неизвестный пытался сжечь себя у офиса Зеленского В центре Киева около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время протестной акции против медицинской реформы неизвестный мужчина предпринял попытку самосожжения, передает ТАСС.

Экономика Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.

Политика Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.

Происшествия Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

Общество Мишустин назвал две ключевые задачи правительства Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.

Армия и оружие Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.

Политика Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.

Экономика ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей «Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.