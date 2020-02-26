Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиНазван самый популярный смартфон 2019 года

Iphone XR стал самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 года.
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Назван самый продаваемый смартфон 2019 года

REGNUM06:33

Назван самый популярный смартфон 2019-го года

Вести.Ru01:37

Назван самый популярный смартфон в мире

Lenta.ru05:16

Назван популярнейший в мире смартфон. В России он стоит 40 тысяч рублей

Российская газета04:10

IPhone XR стал самым продаваемым смартфоном 2019 года

News.ru03:03

Назван самый популярный смартфон 2019 года

РИА Новости05:46

Смартфоны Северо-Запада зависли

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 12:33
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Комментарии

Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается

Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
Тульские СМИ вчера в 07:40
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия вчера в 14:16
Гаджеты

Nokia воскресит еще один легендарный телефон

Lenta.ru 07:09
Происшествия

Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию

МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
ТАСС 06:05
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Происшествия

Неизвестный пытался сжечь себя у офиса Зеленского

В центре Киева около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время протестной акции против медицинской реформы неизвестный мужчина предпринял попытку самосожжения, передает ТАСС.
Вести.Ru 06:20
Политика

Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
РБК 04:49
Экономика

Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон

Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
РБК 02:46
Политика

Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции

За силовиков заступился президент Владимир Путин. Он заверил, что «дубинкой просто так никто не молотит».
News.ru 02:38
Политика

Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний

Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Интерфакс 02:38
Общество

На Канарах заблокировали отель с туристами из-за коронавируса

В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
ГЛАС.RU вчера в 08:01
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина

Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
LiveSport.ru вчера в 14:33
Происшествия

Суд отклонил жалобу убийцы Немцова на перевод из колонии в тюрьму

REGNUM 02:55
Общество

«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде

РИА Новости 24 февраля в 17:35
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости 07:02
Общество

Мишустин назвал две ключевые задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Газета.Ru 05:17
Общество

Путин попросил МВД обратить внимание на ДТП с участием такси

REGNUM 05:43
Общество

В КБР уволили главврача после видео с застольем в рабочее время

Главного врача и еще одного сотрудника Терской районной больницы уволили после публикации видеоролика, на котором запечатлено застолье медиков в рабочее время.
РИА Новости 03:38
Армия и оружие

Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе

Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
Lenta.ru 04:42
Политика

ВЦИОМ: участвовать в голосовании по Конституции планируют 66% россиян

Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной.
EastRussia 01:38
Политика

Премьер-министр Украины опроверг информацию о своей возможной отставке

В середине января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что написал заявление об отставке и направил его президенту Зеленскому.
ТАСС 07:29
Политика

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
РИА Новости 06:35
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
News.ru 06:51
Биатлон

Губерниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»

Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
ProstoProSport 07:06
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Политика

Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
РИА Новости 04:52
Экономика

Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%

Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
ТАСС 03:46
Здоровье

IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России

Среди участников опроса простудными заболеваниями болели 77%. Чаще остальных простужаются работники IT-сферы (90%).
Inc-news.ru вчера в 04:17
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