Гаджеты
РИА НовостиНазван самый популярный смартфон 2019 года
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Комментарии
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается
Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Происшествия
Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию
МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Происшествия
Неизвестный пытался сжечь себя у офиса Зеленского
В центре Киева около здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время протестной акции против медицинской реформы неизвестный мужчина предпринял попытку самосожжения, передает ТАСС.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Экономика
Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон
Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
Политика
Путин оправдал действия силовиков на митингах оппозиции
За силовиков заступился президент Владимир Путин. Он заверил, что «дубинкой просто так никто не молотит».
Политика
Москва предложила ООН российский взгляд на свободу собраний
Правительство России направило в ООН рекомендации, как странам-участницам следует трактовать право граждан на свободу собраний, в которых, в частности, оправдало превентивные задержания и обыски и возразило против мнения ООН о недопустимости запрещать акции под предлогом защиты нравственности.
Общество
На Канарах заблокировали отель с туристами из-за коронавируса
В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
Стали известны все участники розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2020 года.
Общество
«Сын Порошенко» посетил концерт российского рэпера, заявили в Раде
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Общество
Мишустин назвал две ключевые задачи правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области и представителями общественности во вторник заявил, что в ключевые задачи правительства входят повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики.
Общество
В КБР уволили главврача после видео с застольем в рабочее время
Главного врача и еще одного сотрудника Терской районной больницы уволили после публикации видеоролика, на котором запечатлено застолье медиков в рабочее время.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал вытеснить сирийскую армию в Идлибе
Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию.
Политика
ВЦИОМ: участвовать в голосовании по Конституции планируют 66% россиян
Больше половины россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет этой весной.
Политика
Премьер-министр Украины опроверг информацию о своей возможной отставке
В середине января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что написал заявление об отставке и направил его президенту Зеленскому.
Политика
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
Экономика
ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками
Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Биатлон
Губерниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»
Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Здоровье
IT-специалисты, учителя и врачи чаще всего болеют в России
Среди участников опроса простудными заболеваниями болели 77%. Чаще остальных простужаются работники IT-сферы (90%).