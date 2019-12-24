Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиНазван самый популярный смартфон в мире

Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире.
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Прости, Android. Назван самый популярный смартфон в мире, и это снова iPhone

Life.ru10:39

Аналитики рассказали о самом популярном смартфоне в мире

Общественное телевидение России15:41

Названы самые популярные смартфоны в мире

Известия14:46

Назван самый популярный смартфон в мире

РИА Новости14:16

Стал известен самый популярный смартфон в мире

Газета.Ru15:43

IPhone XR в третий раз стал самым продаваемым смартфоном квартала

News.ru07:25

IPhone XR, Galaxy A10 и Galaxy A50 стали самыми продаваемыми смартфонами в мире

3DNews04:11
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Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Общество

В работе Visa и Mastercard произошли сбои

Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Lenta.ru 14:40
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
Общество

Голикова заявила о снижении смертности в России

По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года.
РИА Новости 14:37
Музыка

Скриптонит выпустил новый альбом «2004»

Пятый канал 03:00
Армия и оружие

Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск

Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Известия 15:20
Общество

В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
RT на русском вчера в 19:17
Политика

Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
РБК 15:32
Политика

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Парламентская газета 10:37
Космос

Луноход «Юйту-2» возобновил изучение обратной стороны Луны

ГЛАС.RU 21 декабря в 06:08
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК 10:00
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 07:33
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Кино

Появился второй трейлер нового фильма Гая Ричи

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Сегодня «Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Давосе

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Футбол

Тульский «Арсенал» возобновит чемпионат России 1 марта

«Арсенал» возобновит выступления в чемпионате страны 1 марта.
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Общество

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
RT на русском 13:07
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
РИА Новости 15:14
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Журнал Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американское издание Forbes опубликовало список десяти самых богатых музыкантов последнего десятилетия.
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Лукашенко хочет от России газовых компенсаций за Чернобыль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России, как правопреемницы Советского Союза, помочь соседней стране, пострадавшей в 1986 году от катастрофы на ЧАЭС.
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Крыховяк сыграл свадьбу с французской моделью

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу накануне Рождества. Избранницей футболиста стала французская модель Селия Яунат.
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Авиация в случае войны «достанет» врага из Арктики, заявил генерал

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Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото

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В ресторане поставили копию памятника с могилы Жанны Фриске

В подмосковном ресторане «Фандорин» обнаружили копию памятника с могилы певицы Жанны Фриске.
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Первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала в 23:45.
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Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ

Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
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Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры

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Володин выступил за «точечную корректировку» Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече парламентариев с президентом Владимиром Путиным предложил произвести «точечную корректировку» Конституции для того, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в стране.
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