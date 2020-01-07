Общество
Lenta.ruРоссийский паспорт потерял в ценности
Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место. Новая версия списка опубликована на сайте компании.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В бытовках на территории тепличного комплекса в деревне Нестерово Московской области произошёл пожар, площадь которого составила около 240 квадратных метров.
Футбол
Роналду установил уникальный рекорд
"Ювентус" разгромил "Кальяри" в матче 18-го тура Серии А.В этой встрече хет-триком отметился форвард хозяев Криштиану Роналду.
Футбол
Вандалы изуродовали статую Санчеса в Чили
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»
Технологии
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
По данным источника РИА Новости, речь идет о сотруднике "Роскосмоса" Сергее Хайкине и его брате Иване.
Происшествия
В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной
После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Футбол
Ильин перешел из «Урала» в «Ахмат»
Общество
Ученые раскрыли тайну «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» (Salvator Mundi) изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Кино
Вышел трейлер фильма «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла»
Футбол
«Динамо» объявило о трансфере Скопинцева
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о переходе защитника Дмитрия Скопинцева из «Краснодара».
Теннис
Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup
Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Авто
В Сети показали первые изображения нового кросс-купе Volkswagen
В 2020 году Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер Nivus, который сначала появится в Южной Америке, а затем и на других рынках.
Армия и оружие
Шойгу обсудил с главой генштаба Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой генштаба Вооруженных сил (ВС) Ирана Мохаммадом Багери, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Политика
МИД Украины прокомментировал визит канцлера Германии Меркель в Москву
МИД Украины отреагировал на новость о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
Политика
В России оценили признание Ираном американских военных террористами
"Подготовка к ответным действиям" Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый парламентом Ирана законопроект политическим шагом в сторону возможного военного ответа США.
Гаджеты
Lenovo представила ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким экраном
Музыка
Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»
Футбол
Туран досрочно прекратил аренду и возвращается в «Барселону»
Турецкий футболист Арда Туран досрочно прекратил аренду в «Истанбуле» и возвращается в «Барселону».
Наука
Спасительные губки: морские животные защитят сердца при химиотерапии
Как пояснил «Известиям» заведующий Лабораторией химии гликоконъюгатов ИОХ РАН Николай Нифантьев, вещество было выделено дальневосточными учеными из редкой голубой морской губки Неопетрозии (Neopetrosia spp.).