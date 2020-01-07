Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийский паспорт потерял в ценности

Российский паспорт потерял в ценности — в международном рейтинге, составляемом компанией Henley&Partners, Россия опустилась на 51-е место. Новая версия списка опубликована на сайте компании.
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Российский паспорт потерял три позиции в индексе Henley & Partners

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Российский паспорт утрачивает ценность в международном рейтинге

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Ценность российского паспорта упала

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