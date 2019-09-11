Кино

Газета.RuГазета.RuНазван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
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