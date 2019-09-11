Кино
Газета.RuНазван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
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Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Футбол
Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 11:50
Армия и оружие
Пхеньян дал пояснения по своим последним ракетным испытаниям
Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись 10 сентября в Северной Корее, сообщает 11 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи.
REGNUM 17:50
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Армия и оружие
ВМФ России получит сразу четыре атомные подлодки в 2024 году
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные и две дизель-электрические («Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт»).
SM News вчера в 13:36
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38
Здоровье
По программе «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено уже 147 врачей
147 врачей в этом году уже трудоустроились по программе «Земский доктор». Такие данные приводит Минздрав республики.
РГВК Дагестан 10:05
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Музыка
Green Day приедут в Москву с новым альбомом
ИА InterMedia 13:22
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru вчера в 04:33
Здоровье
Минздрав требует приравнять вейпы и кальяны к сигаретам
В Министерстве здравоохранения настаивают на том, чтобы приравнять вейпы и другие электронные устройства к сигаретам, сообщает «Российская газета».
Дума ТВ 03:21
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Авто
BMW официально представила концепт BMW Vision M Next
BMW Vision M NEXT дает представление о том, как может выглядеть электрифицированное будущее марки BMW M. В отличие от BMW Vision iNeXT, который показал, как автономное вождение изменит жизнь водителей в будущем, BMW Vision M NEXT показывает, как цифровой интеллект может сделать автономное вождения более чистым и эмоциональным.
SpeedMe 09:08
Армия и оружие
ОДК создаст двигатель нового поколения
В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
РИА Новости вчера в 01:47
Политика
Сирены воздушной тревоги сработали в городах на юге Израиля
Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в городах Ашкелон и Ашдод на юге Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила армейская пресс-служба.
ТАСС 14:26
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Здоровье
5 продуктов, которые на самом деле не помогают от простуды
Действительно ли при простуде помогают привычный всем чай с лимоном и малина, читайте в материале «Волгоградской правды.ру».
Волгоградская правда 13:03
Политика
Помпео рассказал о прогрессе США и Мексики по сдерживанию мигрантов
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал, что главный акцент мексиканская делегация на переговорах с США в Вашингтоне сделает на проблеме контрабанды оружия из Соединенных Штатов.
REGNUM 18:45