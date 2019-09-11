Кино
Piter.tvНазван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году. Общий бюджет картины и затраты на маркетинг в сумме составили чуть более 360 миллионов. В прокате лента провалилась и принесла создателям только 284 миллиона долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
THR: «Джон Картер» возглавил тройку самых убыточных фильмов с учётом инфляции
Мир фантастикивчера в 07:55
The Hollywood Reporter назвал тройку самых провальных фильмов в истории кино
Игромания.рувчера в 05:02
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Политика
Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.
Известия 00:42
Политика
Власти Украины не просили США войти в «нормандскую четвёрку» — Тейлор
Официальный Киев не направлял США запрос на их присоединение к переговорам в «нормандском» формате, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 10 сентября в интервью «Голосу Америки».
REGNUM 00:20
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане
Отмечается, что необходимо лучить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.
Газета.Ru 00:59
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Путешествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложен из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля «Конотори-8» с помощью ракеты-носителя H-IIB к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, сообщает NASA.
RT на русском вчера в 19:21
Авто
Rolls-Royce посвятил Москве спецверсию купе Wraith
Rolls-Royce представил лимитированную серию купе Wraith - Black and Bright, которую сделали по заказу команды Rolls-Royce Motor Cars Moscow и посвятили ночной Москве.
За рулем Кубань вчера в 13:03
Гаджеты
Apple показала постоянно светящиеся Apple Watch Series 5
Уже 20 сентября в продаже появится новое поколение умных часов от Apple.
Телеканал 360° вчера в 17:11
Космос
Раскрыта одна из давних тайн галактики-спутника Млечного Пути
Ин-спейс.ру 09 сентября в 11:00
Здоровье
Минздрав поручил исследовать влияние электронных сигарет на здоровье
Главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения России изучит влияние электронных сигарет на здоровье россиян.
Мойка78 вчера в 03:14
Здоровье
Названа одна из причин избыточного веса у детей до трех лет
Научный сотрудник Министерства здравоохранения Ольга Лукоянова назвала шоколад основной причиной избыточного веса у маленьких детей.
Piter.tv вчера в 14:58
Политика
Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту
Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.
Известия вчера в 23:14
Здоровье
На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца
Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Российская газета вчера в 05:09
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Происшествия
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА Новости вчера в 07:41
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.
Expert.ru вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее гибели
РИА Новости вчера в 12:48
Происшествия
На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в Тихом океане у берегов штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.
Аргументы и Факты 09 сентября в 23:58
Армия и оружие
Израиль нанёс удары по сектору Газа в ответ на обстрел
RT на русском вчера в 23:26
Наука
Премия Ласкера присуждена ученым за создание передового метода лечения рака
Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы.
REGNUM вчера в 05:27
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru вчера в 15:40
Авто
BMW представила новое поколение BMW M8 Competition
Долгожданный BMW M8 был впервые представлен во Франкфурте, причем не только в кузове купе, но также в версиях BMW M8 Convertible, M8 Coupe Competition и M8 Convertible Competition.
SpeedMe вчера в 02:57