Кино
Piter.tvНазван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году. Общий бюджет картины и затраты на маркетинг в сумме составили чуть более 360 миллионов. В прокате лента провалилась и принесла создателям только 284 миллиона долларов.
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THR: «Джон Картер» возглавил тройку самых убыточных фильмов с учётом инфляции
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The Hollywood Reporter назвал тройку самых провальных фильмов в истории кино
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:39, Вашингтон
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