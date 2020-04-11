Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.

с чего всё началось

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года. Об этом сообщил в интервью «Парламентской газете» академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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