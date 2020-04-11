Коронавирус
BFM.ruНазван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года. Об этом сообщил в интервью «Парламентской газете» академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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с чего всё началось
Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.Парламентская газета09 апреля в 08:15
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Академик РАН дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России
RT на русскомвчера в 23:28
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:54
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Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Армия и оружие
На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29
Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
REGNUM 02:49
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 09 апреля в 07:52
Здоровье
В больнице в Уфе коронавирусом заразились 170 человек
Ранее из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов РКБ имени Куватова была закрыта на жесткий карантин.
Аргументы и Факты вчера в 08:00
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Происшествия
В Ростове больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
В рабочую группу по противодействию распространению коронавирусной инфекции полномочного представителя Президента РФ в ЮФО обратились пациенты терапевтического отделения городской больницы №6.
Российская газета вчера в 14:49
Здоровье
Врачи рассказали, какой кашель указывает на рак легких
Специалисты британской Национальной службы здравоохранения пришли к выводу, что определенные виды кашля могут свидетельствовать о развитии онкологической патологии в легких.
Московский Комсомолец 03:29
Политика
США пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам
На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Технологии
Секретный раздел с отзывами нашли в Windows 10
Раздел с описанием новых опций, который был скрыт от пользователей, обнаружил один из юзеров операционной системы Windows 10.
Экономика сегодня вчера в 13:24
Общество
Власти сообщили о 159 тыс. россиян под наблюдением из-за коронавируса
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 159 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале федерального оперштаба по борьбе с заболеванием со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
РБК 02:41
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Здоровье
Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ вчера в 23:02
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
Названа опасность частого мытья рук и использования антисептика
Дерматологи предупреждают об опасности пересушить кожу из-за частого мытья рук с мылом и использования антисептиков.
Lenta.ru 00:16
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 09 апреля в 04:27
Общество
Путин уволил начальника следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Взгляд.ру 09 апреля в 13:41
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Технологии
Apple и Google внедрят мониторинг коронавируса в свои ОС
Apple и Google объединяются для разработки новой технологии, которая поможет медикам отслеживать контакты людей, которые заразились коронавирусом.
The GEEK вчера в 15:41
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Инфорос вчера в 15:40
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Наука
Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса
Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является "очень безопасной".
РИА Новости 00:27
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 09 апреля в 07:19
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Крымчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции с 15 апреля
Со среды, 15 апреля, крымчан начнут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности.
Парламентская газета 03:37