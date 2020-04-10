Коронавирус
BFM.ruНазван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года. Об этом сообщил в интервью «Парламентской газете» академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
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с чего всё началось
Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.Парламентская газета09 апреля в 08:15
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Академик РАН дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России
RT на русскомвчера в 23:28
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
РИА Новости 03:36
Общество
В Курганской области введён пропускной режим
Курган, 11 апреля 2020, 05:01 — REGNUM В Курганской области с 11 апреля вводят пропускной режим.
REGNUM вчера в 22:01
Политика
США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
РБК 00:58
Происшествия
Тело погибшего обнаружили после пожара в колонии Ангарска
Тело погибшего извлекли из-под завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области, сообщает ТАСС.
iReactor 04:35
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Здоровье
В конце апреля более тысячи россиян вылечатся от коронавируса
Врач московской инфекционной больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что к концу месяца более тысячи россиян излечатся от коронавируса, передает РИА Новости.
ИА Новороссия 03:02
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Vprognoze.ru 09 апреля в 22:17
Общество
В Крыму отсрочили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Штрафы за нарушение режима самоизоляции начнут взимать с крымчан со среды 15 апреля.
Российская газета 05:05
Происшествия
На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Футбол
«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт вчера в 12:40
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
18 человек скончались от коронавируса в России за сутки
Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Авто
Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения
Компактный пикап Fiat Strada наконец сменил поколение: модель выпускается с 1998 года и с тех пор пережила лишь несколько модернизаций.
Motor 08 апреля в 03:44
Армия и оружие
В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун»
По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН).
RuNews24.ru вчера в 05:47
Музыка
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Lenta.ru вчера в 11:44
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
Общество
В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина
Отмечается, что с начала ужесточения ответственности за нарушение карантина правоохранители оштрафовали 26 человек, они были помещены на принудительное лечение до полного выздоровления в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском и Химках.
Газета.Ru 05:44
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Власти Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов заявил, что правительство города не намерено отказываться от проведения в 2021 году матчей чемпионата Европы по футболу.
Пятый канал 03:11
Здоровье
Медик предупредил об опасности выздоровевших пациентов с коронавирусом
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Политическая Экспертиза 06:38
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов
Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
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Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Трамп назвал фейковым ноябрьский доклад разведки о коронавирусе
В Twitter глава Белого дома Дональд Трамп обнародовал пост, в котором назвал фейком все сведения относительно прогноза, якобы сделанного разведкой США в ноябре 2019 года, где упоминалась пандемия коронавируса.
RuNews24.ru вчера в 03:53
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
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