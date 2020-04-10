Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.

с чего всё началось

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года. Об этом сообщил в интервью «Парламентской газете» академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Общество В Курганской области введён пропускной режим Курган, 11 апреля 2020, 05:01 — REGNUM В Курганской области с 11 апреля вводят пропускной режим. 66

Политика США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая» Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме. 136

Общество В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 23

Здоровье В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса. 37

Здоровье В конце апреля более тысячи россиян вылечатся от коронавируса Врач московской инфекционной больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что к концу месяца более тысячи россиян излечатся от коронавируса, передает РИА Новости. 18

Происшествия На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря». 114

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Футбол «Челси» собирается продать Канте 90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 19

Авто Fiat представил компактный пикап Strada нового поколения Компактный пикап Fiat Strada наконец сменил поколение: модель выпускается с 1998 года и с тех пор пережила лишь несколько модернизаций. 14

Армия и оружие В Сети появилось видео испытаний украинской ракеты «Нептун» По данным, представленным Минобороны Украины, 2 апреля 2020 года впервые была испытана противокорабельная ракета Р-360 противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" с установленной на ракете активной радиолокационной головкой самонаведения (АРЛГСН). 666

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,9K

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