Коронавирус
ИзвестияНазван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу. Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парлмаентской газете».
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с чего всё началось
Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать самоизоляцию. По мнению академика, самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня.Парламентская газета09 апреля в 08:15
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РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
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Эхо Москвы вчера в 09:31
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
Общество
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В колонии в Ангарске ликвидировали открытое горение после бунта
Коммерсантъ вчера в 23:10
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
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Российская газета вчера в 03:49
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В Подмосковье горит склад на площади 2000 «квадратов»
В Подмосковье загорелся склад на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Газета.Ru вчера в 23:52
Армия и оружие
Индийская армия ответила тяжелой артиллерией на обстрел из Пакистана
Индийская сторона открыла ответный огонь на неспровоцированный артобстрел пакистанской армии.
ИА Красная Весна вчера в 17:07
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия
Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Авто
Появились первые фотографии салона нового кроссовера Kia Sonet
Издание Autocar India представила первые фото внутреннего убранства нового компактного кроссовера Kia Sonet, который может стать глобальной моделью.
Тарантас Ньюс 00:42
Общество
Эксперт ожидает скорое выздоровление более тысячи россиян с COVID-19
Как сообщает "РИА Новости", академик прогнозирует скорое выздоровление более тысячи россиян.
РЕН ТВ 00:10
Общество
В США за сутки более 2,1 тысячи человек умерли от коронавируса
За минувшие сутки в США более 2,1 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
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Здоровье
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В Минздраве России рассказали о методах диагностики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 12:46
Кино
Умер актер из сериала «Лексс» Дитер Лазер
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Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
Армия и оружие
В Астрахани проведут дезинфекцию военные
Завтра ночью, предварительно после 22.00 часов, силами роты специальной обработки бригады радиационной химической биологической защиты МО РФ в Астрахани будет проведена дезинфекция городских объектов инфраструктуры.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
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В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости вчера в 07:46
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В Свердловской области подтвердили два новых случая коронавируса
В Свердловской области официально подтверждено еще два новых случая заражения коронавирусом.
Политсовет вчера в 03:39
Происшествия
В Новосибирской области выявили 7 новых случаев коронавируса
По данным на утро 11 апреля в Новосибирской области зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции.
Аргументы недели 00:13
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит 09 апреля в 00:22
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Спорт-Экспресс вчера в 12:15
Общество
ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов
Еще 3 апреля ГИБДД и Роспотребнадзор начали штрафовать водителей, передвигающихся на личном автотранспорте, несмотря на то, что прямого запрета на передвижение на автомобиле в регионе установлено не было.
Бизнес-газета вчера в 16:45
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
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Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 19 апреля
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В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом
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Торговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
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