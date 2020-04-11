Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать самоизоляцию. По мнению академика, самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу. Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парлмаентской газете».

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