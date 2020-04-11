Коронавирус
ИзвестияНазван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу. Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парлмаентской газете».
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, и от того, как граждане будут соблюдать самоизоляцию. По мнению академика, самый оптимистичный прогноз о времени окончания эпидемии коронавируса в России — начало июня.Парламентская газета09 апреля в 08:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Академик РАН дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России
RT на русскомвчера в 23:28
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 09 апреля в 07:19
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на Украине
Три человека погибли и четыре пострадали в результате аварии в Харькове с участием автомобиля скорой помощи.
RT на русском 01:29
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ вчера в 07:30
Авто
На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE
Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс 09 апреля в 10:19
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 18 586 смертей от коронавируса.
РБК вчера в 19:20
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Авто
В Беларуси могут организовать сборку кроссоверов DFM 580 для рынка РФ
По последним данным портала «Китайские автомобили» стало известно, что концерн Dongfeng на рынке нашей страны получил новое ОТТС на паркетник DFM 580.
32CARS.ru вчера в 13:33
Общество
Названа опасность частого мытья рук и использования антисептика
Дерматологи предупреждают об опасности пересушить кожу из-за частого мытья рук с мылом и использования антисептиков.
Lenta.ru 00:16
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
В Красноярске ограничат въезд и выезд из-за коронавируса
В нескольких населённых пунктах Красноярского края вводятся временные ограничения на въезд и выезд.
7 канал Красноярск вчера в 10:57
Общество
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 11 апреля
По состоянию на утро 11 апреля число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 1,7 миллиона человек.
Lenta.ru 00:50
Общество
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек
В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Футбол
Гамула: «Наверное, Карпин будет „стрелять“, пока не родится сын»
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула поздравил главного тренера донской команды Валерия Карпина с рождением второй дочери, которая появилась на свет в браке с Дарьей.
Sport24.ru вчера в 12:17
Религия
Православные верующие встречают Лазареву субботу
Православные верующие встретят 11 апреля воскрешение Иисусом Христом праведного Лазаря. В этот день в храмах пройдут Божественные литургии.
Газета.Ru вчера в 17:48
Армия и оружие
Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам
Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
Общество
В Китае за сутки зафиксировали 42 новых случая заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил в пятницу о 42 случаях заражения коронавирусом нового типа, зарегистрированных в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец 09 апреля в 20:51
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
Кино
Disney выдала подробности об игровой версии «Робин Гуда»
Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 04:14 — REGNUM Disney работает над созданием игрового фильма, в основу которого ляжет анимационная картина «Робин Гуд» 1973 года.
REGNUM вчера в 21:14
Наука
Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором
Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 вчера в 09:29
Общество
Процент россиян с иммунитетом к коронавирусу назвал Роспотребнадзор
Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова сообщила журналистам, что лишь 3% протестированных россиян имеют иммунитет к коронавирусу на сегодняшний день.
Live24 вчера в 11:02
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер 09 апреля в 08:39
Экономика
G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке
Страны "большой двадцатки" (G20) договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке, говорится в коммюнике по итогам переговоров министров энергетики в пятницу.
РИА Новости вчера в 19:48