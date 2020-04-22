с чего всё началось

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. Об этом рассказал в интервью RTL Today один из авторов исследования Хендрик Штреек.

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 257

Экономика Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. 31

Политика Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+. 20

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 318

Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 564

Общество Украина продлила карантин до 11 мая Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. 1

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 6,9K

Общество На Украине собираются продлить карантин до 11 мая Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль. 1

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении. 14

Здоровье Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России "Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". 9

Общество Почти 85% жителей России встревожены нарастающим кризисом Москва, 22 апреля 2020, 12:18 — REGNUM Большинство граждан России (84%) испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.

Технологии Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок. 16

Происшествия В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению. 38

Общество Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа. 44

Здоровье В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 43

Интернет «Яндекс» запустил собственный мессенджер Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров. 3

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 208

Футбол Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом» Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».

Происшествия Генпрокурору пожаловались на сына его предшественника Адвокаты утверждают, что обвиняемые не могли нанести материального вреда РЖД, поскольку общество не считает себя потерпевшей стороной, подозревая, что в их деле мог быть заинтересован сын экс-генпрокурора Артем Чайка.

Здоровье Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи. 82

Экономика Новак выступил против снижения цен на бензин в России Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране. 6