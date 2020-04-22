Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. Об этом рассказал в интервью RTL Today один из авторов исследования Хендрик Штреек.
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с чего всё началось
Как сообщает издание RLT Today
, к такому выводу пришли вирусолог университетской клиник в Берлине Кристиан Дростен и директор Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна Хендрик Штрек.
Московский Комсомолец03:43

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Вирусолог назвал самый вероятный путь заражения COVID-19

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Вирусолог: шанс заразиться коронавирусом при контакте с поверхностями крайне низок

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Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Московский Комсомолец03:43

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

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Немецкие ученые определили самый вероятный сценарий заражения коронавирусом

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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

РБКвчера в 23:13

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Известиявчера в 18:03
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
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Политика

Песков назвал публикации о ссоре Путина и бен Сальмана чушью

В Кремле назвали очередной чушью публикации СМИ о телефонном разговоре на повышенных тонах президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в начале марта перед заседанием ОПЕК+.
РИА Новости 08:29
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
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Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
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Общество

Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
1
Авто

Объявлены цены на новый внедорожник Haval H5 для России

На российский рынок выходит автомобиль Haval H5, ранее известный под именем Great Wall Hover.
Wroom.ru 05:20
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Общество

На Украине собираются продлить карантин до 11 мая

Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль.
Pravda.Ru 02:45
1
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
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Здоровье

Мурашко заявил о снижении общего показателя смертности в России

"Общий показатель смертности в стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные наши источники позволяют говорить, что он ниже на 4,5%", - сказал Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 07:20
9
Общество

Почти 85% жителей России встревожены нарастающим кризисом

Москва, 22 апреля 2020, 12:18 — REGNUM Большинство граждан России (84%) испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.
REGNUM 05:18
Происшествия

Полицейскую начальницу проверяют из-за аудио с «планом по штрафам»

Ранее "Омбудсмен полиции" сообщил, что полицейская начальница якобы заставляла подчиненных выполнять "план" по числу штрафов за нарушение самоизоляции.
Московский Комсомолец 07:05
3
Общество

Орловские коммунисты отметили день рождения Ленина

Орловское информбюро 05:58
4
Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников признал, что просчитался с заявлением о времени пика заболевания коронавирусом в России.
ToDay News Ufa 00:40
1,3K
Политика

Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд

Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
2
Технологии

Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
16
Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 11:59
38
Авто

Zotye планирует привозить в Россию автомобили китайского производства

Автоновости дня вчера в 02:36
27
Общество

Вернувшихся из-за рубежа крымчан безоговорочно поместят в обсерватор

Глава Крыма Сергей Аксенов внесет изменения в свой указ о режиме повышенной готовности, предусматривающий обязательное и безоговорочное помещение в обсерватор всех лиц, прибывающих на полуостров из-за рубежа.
Российская газета 05:26
44
Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
43
Интернет

«Яндекс» запустил собственный мессенджер

Компания «Яндекс» объявила о запуске полноценного мессенджера для мобильных телефонов и десктопных компьютеров.
РБК 08:14
3
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Футбол

Кокорин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с «Зенитом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал о ситуации вокруг его истекающего контракта с «Зенитом».
Metaratings 06:24
Происшествия

Генпрокурору пожаловались на сына его предшественника

Адвокаты утверждают, что обвиняемые не могли нанести материального вреда РЖД, поскольку общество не считает себя потерпевшей стороной, подозревая, что в их деле мог быть заинтересован сын экс-генпрокурора Артем Чайка.
Коммерсантъ 03:42
Здоровье

Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей

Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный 20 апреля в 23:40
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Экономика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 08:13
6
Происшествия

В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

Ранее Ликсутов сообщил ТАСС, что около 3,7 млн автомобилистов получили спецпропуск для передвижения по Москве на своих транспортных средствах, при этом по состоянию на 09:00 были выявлены 5,6 тыс. машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и области.
ТАСС 06:23
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