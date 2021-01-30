Назван сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии. Об этом пишет Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра.В источнике
С чего всё началось
Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе, пишет Over Defense, используя данные
американской организации Center for Naval Analyses (CNA).
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