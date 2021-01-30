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РИА Новости

Назван сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение четырех объектов российской армии. Об этом пишет Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра.В источнике
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Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе, пишет Over Defense, используя данные
 американской организации Center for Naval Analyses (CNA).
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Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывают с помощью марсохода Perseverance, приближающегося к Марсу, получить научные данные, которые коренным образом изменят представления о происхождении жизни.
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