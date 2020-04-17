Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНазван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
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Названа причина «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19

Известиявчера в 20:42

Иммунолог назвал причину тяжелых случаев COVID-19 у молодых людей

Московский Комсомолецвчера в 19:41

Медики назвали скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Москва 24вчера в 14:07

Назван фактор, ведущий к тяжелой форме COVID-19

Рамблервчера в 14:48

Ученый назвал причину «необъяснимых» тяжелых случаев COVID-19

РИА Новостивчера в 19:24

Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Российская газетавчера в 13:17

Le Monde (Франция): необъяснимые тяжелые случаи указывают на существование генетических факторов (Le Monde)

ИноСМИвчера в 07:05
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Политика

Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
4
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
842
Футбол

Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:59
Экономика

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
2K
Общество

В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона

В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
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Политика

Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить

Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета вчера в 17:32
26
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
1,4K
Шоу-бизнес

Анна Седокова поделилась пикантным фото с бойфрендом

Влюбленные позировали в ванной. Анна Седокова призвала подписчиков соблюдать карантин и оставаться дома.
Srnsk вчера в 14:05
7
Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55
41
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
162
Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 16 апреля в 05:09
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Общество

Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Kinonews.ru вчера в 16:39
Политика

Путин заявил о переносе парада Победы

NewInform 16 апреля в 11:09
2,8K
Политика

Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США

Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
85
Общество

Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru вчера в 16:41
2,1K
Общество

Меган Маркл и принц Гарри раздавали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе

Пара приняла участие в акции организации Project Angel Food, доставляющей продукты питания людям с хроническими заболеваниями.
Aobe.ru вчера в 15:30
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Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

В МВД Башкирии прокомментировали видео, на котором полицейские насильно ведут за руки двух несовершеннолетних к патрульной машине.
Известия вчера в 05:50
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Религия

Православные готовятся отметить Пасху

Великая Суббота, предваряющая праздник Пасхи, наступила 18 апреля у православных христиан всего мира.
Интерфакс вчера в 22:00
1
Общество

Назван средний возраст умерших в Коммунарке пациентов с коронавирусом

НТВ вчера в 13:27
62
Политика

Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний

Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний.
Известия 00:09
5
Гаджеты

Бюджетный iPhone SE представила Apple

Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 15 апреля в 12:48
622
Общество

Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru вчера в 11:09
275
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
2,5K
Общество

Власти Японии выдадут всем гражданам деньги

Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
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Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
341
Общество

Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля

До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.
Известия вчера в 16:29
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Футбол

«Слуцк» обыграл «Шахтер» в матче чемпионата Белоруссии

"Слуцк" обыграл солигорский клуб "Шахтер" в матче чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:25
677
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 16 апреля в 07:10
722
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
1,3K
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