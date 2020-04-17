Коронавирус
Российская газетаНазван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
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Политика
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что благодаря его работе в стране был создан "ракетный щит".
Газета.Ru вчера в 22:19
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Футбол
Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде
Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:59
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Общество
В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона
В Абакане 17 апреля задержали и. о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском вчера в 23:12
Политика
Зеленский поставил перед украинцами задачу выжить
Напомним, что на Украине до 24 апреля действует режим карантина.
Российская газета вчера в 17:32
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова поделилась пикантным фото с бойфрендом
Влюбленные позировали в ванной. Анна Седокова призвала подписчиков соблюдать карантин и оставаться дома.
Srnsk вчера в 14:05
Общество
Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 16 апреля в 05:09
Общество
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Kinonews.ru вчера в 16:39
Политика
Путин заявил о переносе парада Победы
NewInform 16 апреля в 11:09
Политика
Трамп спрогнозировал число жертв коронавируса в США
Вашингтон, 18 апреля 2020, 02:21 — REGNUM От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Соединенных Штатах могут умереть 60−65 тысяч человек, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 20:07
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru вчера в 16:41
Общество
Меган Маркл и принц Гарри раздавали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Пара приняла участие в акции организации Project Angel Food, доставляющей продукты питания людям с хроническими заболеваниями.
Aobe.ru вчера в 15:30
Происшествия
МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
В МВД Башкирии прокомментировали видео, на котором полицейские насильно ведут за руки двух несовершеннолетних к патрульной машине.
Известия вчера в 05:50
Религия
Православные готовятся отметить Пасху
Великая Суббота, предваряющая праздник Пасхи, наступила 18 апреля у православных христиан всего мира.
Интерфакс вчера в 22:00
Политика
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний.
Известия 00:09
Гаджеты
Бюджетный iPhone SE представила Apple
Американская компания Apple представила первый в текущем году смартфон — iPhone SE.
Live24 15 апреля в 12:48
Общество
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru вчера в 11:09
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
Власти Японии выдадут всем гражданам деньги
Власти Японии решили начать прямые выплаты всем жителям страны с мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:01
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
До 21 апреля российские авиакомпании вернут на родину россиян из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.
Известия вчера в 16:29
Футбол
«Слуцк» обыграл «Шахтер» в матче чемпионата Белоруссии
"Слуцк" обыграл солигорский клуб "Шахтер" в матче чемпионата Белоруссии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество
Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
Live24 16 апреля в 07:10
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35