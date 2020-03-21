В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса нужно обратить особое внимание на продукты, которые станут дополнительной подпиткой для иммунитета. В том числе на морскую капусту, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

с чего всё началось

Морская капуста оказывает антибактериальный и противовирусный эффект. Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты. Об этом радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

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