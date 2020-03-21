Коронавирус
Деловое.ТВНазван снижающий риск заражения вирусами продукт
Морская капуста оказывает антибактериальный и противовирусный эффект. Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты. Об этом радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Читать в источнике
Оценить125
с чего всё началось
В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса нужно обратить особое внимание на продукты, которые станут дополнительной подпиткой для иммунитета. В том числе на морскую капусту, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.Радио Sputnikвчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Происшествия
На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад
Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
Общество
Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
Политика
Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Общество
Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила рекордное среди европейских стран распространение коронавируса в Италии.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Общество
Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве
Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Автоспорт
«Формула-1» запустит виртуальный чемпионат среди гонщиков серии
«Формула-1» назовет участников виртуального чемпионата в ближайшее время. Гонки будут транслироваться на официальных каналах серии.
Общество
Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
Армия и оружие
В Ульяновске первый Ил-76МД-90А покорил небо
На испытательном аэродроме в Ульяновске в первый полет отправился Ил-76МД-90А.
Общество
Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию
Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Происшествия
Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе
В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Политика
Сергей Лавров празднует 70-й день рождения
Космос
Робот Федор оказался не нужен на МКС
На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Армия и оружие
НАТО предложило Турции военную помощь в Сирии
Турция проиграет войну в случае начала вооруженного конфликта с Россией, если Анкара не получит помощь НАТО.
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового смартфона Honor Play 9A
Пользователям доступны официальные снимки нового смартфона Honor Play 9A, который отличается быстродействием и современными опциями.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Общество
Все московские поликлиники перешли на новый формат работы
Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Политика
Марков рассказал о соучастии Нидерландов в убийстве пассажиров MH17
В беседе с «ПолитРоссией» директор Института политических исследований Сергей Марков раскритиковал российских дипломатов за слишком мягкую позицию по MH17.
Авто
JAC привезет в Россию несколько новинок
Китайская компания JAC Motors привезет в Россию несколько новинок, включая пикап Т8.
Энергетика
Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.