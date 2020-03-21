Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВНазван снижающий риск заражения вирусами продукт

Морская капуста оказывает антибактериальный и противовирусный эффект. Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты. Об этом радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
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с чего всё началось

Врач назвал недорогой продукт, мощно укрепляющий иммунитет

В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса нужно обратить особое внимание на продукты, которые станут дополнительной подпиткой для иммунитета. В том числе на морскую капусту, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач назвал морскую капусту повышающим иммунитет продуктом

РБКвчера в 23:12

Врач назвал недорогой продукт, мощно укрепляющий иммунитет

Радио Sputnikвчера в 19:00

Врач назвал продукт, который поможет россиянам укрепить иммунитет

Телеканал 360°вчера в 21:47

Эксперт рассказал, какой продукт укрепит иммунную систему

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Врач рассказал, как морская капуста убережет от коронавируса

РЕН ТВвчера в 20:45

Врач назвал морскую капусту источником иммунитета россиян

РИА Новостивчера в 20:00

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Известиявчера в 21:49
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Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус вчера в 13:56
Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
REGNUM 03:52
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Daily Storm вчера в 10:04
Общество

Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила рекордное среди европейских стран распространение коронавируса в Италии.
Lenta.ru 04:36
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета вчера в 09:12
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Российская газета 02:59
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Газета.Ru вчера в 16:45
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 вчера в 08:28
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК вчера в 17:00
Автоспорт

«Формула-1» запустит виртуальный чемпионат среди гонщиков серии

«Формула-1» назовет участников виртуального чемпионата в ближайшее время. Гонки будут транслироваться на официальных каналах серии.
Bookmaker-ratings.ru 01:21
Общество

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 23:15
Армия и оружие

В Ульяновске первый Ил-76МД-90А покорил небо

На испытательном аэродроме в Ульяновске в первый полет отправился Ил-76МД-90А.
Политическая Экспертиза 19 марта в 13:27
Общество

Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию

Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Bimru.ru вчера в 07:21
Происшествия

Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Газета.Ru 03:38
Политика

Сергей Лавров празднует 70-й день рождения

Известия вчера в 18:54
Космос

Робот Федор оказался не нужен на МКС

На Международной космической станции постоянно находятся люди, и робот там мало востребован.
Эхо Москвы 05:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Армия и оружие

НАТО предложило Турции военную помощь в Сирии

Турция проиграет войну в случае начала вооруженного конфликта с Россией, если Анкара не получит помощь НАТО.
Shraibikus News вчера в 04:13
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового смартфона Honor Play 9A

Пользователям доступны официальные снимки нового смартфона Honor Play 9A, который отличается быстродействием и современными опциями.
Rusargument 05:08
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
ТАСС 05:00
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru вчера в 04:21
Политика

Марков рассказал о соучастии Нидерландов в убийстве пассажиров MH17

В беседе с «ПолитРоссией» директор Института политических исследований Сергей Марков раскритиковал российских дипломатов за слишком мягкую позицию по MH17.
ПолитРоссия вчера в 11:46
Авто

JAC привезет в Россию несколько новинок

Китайская компания JAC Motors привезет в Россию несколько новинок, включая пикап Т8.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Энергетика

Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.
ФАН вчера в 17:43
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