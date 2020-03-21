Коронавирус
ИзвестияНазван снижающий риск заражения вирусами продукт
Отличным средством для снижения риска заболевания различными вирусами является морская капуста. Этот продукт способен укрепить иммунитет за короткие сроки, заявил доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
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с чего всё началось
В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса нужно обратить особое внимание на продукты, которые станут дополнительной подпиткой для иммунитета. В том числе на морскую капусту, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.Радио Sputnikвчера в 19:00
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