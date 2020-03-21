Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазван снижающий риск заражения вирусами продукт

Отличным средством для снижения риска заболевания различными вирусами является морская капуста. Этот продукт способен укрепить иммунитет за короткие сроки, заявил доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
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с чего всё началось

Врач назвал недорогой продукт, мощно укрепляющий иммунитет

В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса нужно обратить особое внимание на продукты, которые станут дополнительной подпиткой для иммунитета. В том числе на морскую капусту, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач назвал морскую капусту повышающим иммунитет продуктом

РБКвчера в 23:12

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Известиявчера в 21:49

Врач назвал недорогой продукт, мощно укрепляющий иммунитет

Радио Sputnikвчера в 19:00

Эксперт рассказал, какой продукт укрепит иммунную систему

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Врач рассказал, как морская капуста убережет от коронавируса

РЕН ТВвчера в 20:45

Врач назвал морскую капусту источником иммунитета россиян

РИА Новостивчера в 20:00

Врач назвал продукт, который поможет россиянам укрепить иммунитет

Телеканал 360°вчера в 21:47
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:44, Ашберн
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

RT на русском вчера в 07:32
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru 19 марта в 14:05
Культура

Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»

Подмосковье Сегодня 19 марта в 07:47
Здоровье

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Известия вчера в 20:50
Энергетика

Нефть может подешеветь до 5 долларов за баррель

Аналитики считают, что первым делом цена на нефть WTI может опуститься до 20 долларов за баррель - это себестоимость американской сланцевой добычи.
РЕН ТВ вчера в 02:18
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Игры

Демоверсия ремейка игры Resident Evil 3 уже попала в Сеть

Во Всемирной сети появился трейлер из демоверсии ремейка игры Resident Evil 3. Демонстрационную версию игры в настоящее время уже можно загрузить на PlayStation 4 и Xbox One.
OAnews 19 марта в 13:45
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Общество

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Летные испытания планируется провести в 2022 году.
РИА Новости вчера в 20:05
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Политика

Куба закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Кубы закроет въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса.
РБК вчера в 21:03
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 21:56
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru 19 марта в 06:32
Энергетика

Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти

Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.
REGNUM вчера в 07:03
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета вчера в 01:26
Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Что происходит вчера в 09:05
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 19 марта в 00:02
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru 19 марта в 13:28
Общество

В Польше объявлен режим эпидемии

В Польше объявлен режим эпидемии в связи с коронавирусом нового типа.
Аргументы недели вчера в 14:39
Армия и оружие

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Российская газета 19 марта в 07:23
Космос

Инженерам NASA удалось починить марсоход ударом лопаты с Земли

Находящийся на Марсе американский посадочный аппарат InSight удалось починить дистанционно инженерам NASA.
РЕН ТВ 19 марта в 23:12
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ 19 марта в 13:45
Здоровье

В Кузбассе увеличилось число человек с подозрением на коронавирус

В регионе стало больше людей, которых изолировали с подозрением на коронавирус.
Вести Кузбасс вчера в 02:21
Футбол

«Реал» не планирует увольнять Зидана

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан будет работать с командой в следующем сезоне, сообщает AS.
Газета.Ru вчера в 05:42
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