Коронавирус

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«Один из эффектов, который оказывает морская капуста, — стимуляция иммунной системы, в частности, иммунитета антибактериального и противовирусного», — приводит слова эксперт 21 марта радио Sputnik. Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
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с чего всё началось

Врач назвал недорогой продукт, мощно укрепляющий иммунитет

В условиях вспышки сезонных простудных заболеваний и пандемии коронавируса нужно обратить особое внимание на продукты, которые станут дополнительной подпиткой для иммунитета. В том числе на морскую капусту, считает директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач назвал морскую капусту повышающим иммунитет продуктом

РБКвчера в 23:12

Врач назвал морскую капусту источником иммунитета россиян

РИА Новостивчера в 20:00

Врач назвал продукт, который поможет россиянам укрепить иммунитет

Телеканал 360°вчера в 21:47

Эксперт рассказал, какой продукт укрепит иммунную систему

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Врач рассказал, как морская капуста убережет от коронавируса

РЕН ТВвчера в 20:45

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Известиявчера в 21:49

Врач назвал недорогой продукт, мощно укрепляющий иммунитет

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Шоу-бизнес

Наследство Эдуарда Лимонова: что писатель оставил их с Волковой детям

Комсомольская правда вчера в 13:27
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Греции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Греции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Газета.Ru вчера в 23:01
Энергетика

Самый резкий рост в истории: что подтолкнуло цены на нефть вверх

Цены на нефть показали самый резкий рост в истории. За один торговый день они поднялись на 24%.
НТВ вчера в 03:50
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 18 марта в 13:39
Экономика

Набиуллина рассказала о ситуации в экономике России. Главное

Решение ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых балансирует риски для экономики и финансовой стабильности.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 01:11
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 19 марта в 10:34
Общество

Япония решила проблему сгоревшего российского АС-31 «Лошарик»

Японским специалистам удалось решить проблему, из-за которой случился пожар внутри российской атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик», пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru 01:02
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Происшествия

Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области

Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 01:03
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Наука

Великий комбинатор

Весной 1997 года у трехлетнего мальчика в Гонконге началась болезнь, по всем симптомам напоминавшая обычную простуду.
N+1 18 марта в 13:41
Наука

20 тысяч волонтеров решили заразиться вирусами для создания вакцины

Участвовать в программе британской исследовательской группы hVIVO по разработке вакцины от коронавируса и заразиться похожими вирусами согласились более 20 тысяч человек. об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Технологии

Как развиваются средства связи для Военно-морского флота России

В России создано новое поколение приёмных и передающих антенн для кораблей дальней морской и океанской зон плавания, а также береговых центров связи.
RT на русском 01:00
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Общество

Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Ранее глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире может пойти на спад к июню 2020 года.
РБК вчера в 22:41
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости вчера в 07:14
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Футбол

Сестру полузащитника «Вероны» убили в перестрелке

Сестра полузащитника "Вероны" Эммануэла Агьеманга-Баду была убита в перестрелке, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 23:20
Общество

ЕГЭ-2020 предложили сделать дистанционным

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать проведение основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.
Online47.ru 00:35
Гаджеты

Рассекречен дизайн блока основных камер Honor 30S

Одной из наиболее любопытных моделей семейства считается Honor 30S, различная информация об особенностях которой за последнее время несколько раз утекала в сеть.
3DNews вчера в 13:11
Происшествия

На Камчатке два человека попали под снежную лавину

Сегодня в районе трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Большерецк сошла снежная лавина.
Вести.Ru 00:52
Политика

В США призвали не делать из России изгоя

В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.
Lenta.ru вчера в 12:26
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