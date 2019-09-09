Футбол

Вести КузбассВести КузбассКузбасский футболист выйдет с первых минут матча России с Казахстаном

Россия — Казахстан
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
  
2
Фернандес
  
5
Семенов
  
14
Джикия
  
18
Жирков
  
8
Ахметов
  
19
Миранчук
  
7
Оздоев
  
17
Головин
  
22
Дзюба
  
6
Черышев
  
12
Непогодов
  
3
Ерланов
  
2
Малый
  
15
Марочкин
  
21
Бейсебеков
  
14
Перцух
  
6
Абикен
  
18
Шомко
  
20
Федин
  
19
Щеткин
  
10
Жуков
  
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Воспитанник кузбасской футбольной школы Александр Головин, защищающий цвета французского "Монако" и национальной сборной России, включён в стартовый состав на матч с командой Казахстана. Данная встреча является отборочной на предстоящий чемпионат Европы.
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