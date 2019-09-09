Футбол
Вести КузбассКузбасский футболист выйдет с первых минут матча России с Казахстаном
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
8
Ахметов
19
Миранчук
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
6
Черышев
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
20
Федин
19
Щеткин
10
Жуков
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Воспитанник кузбасской футбольной школы Александр Головин, защищающий цвета французского "Монако" и национальной сборной России, включён в стартовый состав на матч с командой Казахстана. Данная встреча является отборочной на предстоящий чемпионат Европы.
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Россия - Казахстан 9 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
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