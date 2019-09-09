Воспитанник кузбасской футбольной школы Александр Головин, защищающий цвета французского "Монако" и национальной сборной России, включён в стартовый состав на матч с командой Казахстана. Данная встреча является отборочной на предстоящий чемпионат Европы.

Кузбасский футболист выйдет с первых минут матча России с Казахстаном

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