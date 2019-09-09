Четвертым арбитром матча является Милован Милачич. Ранее Nevasport публиковал стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном. Ранее эти команды уже провели матч группового этапа отбора на Евро-2020 в Нур-Султане.

Россия начала матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

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