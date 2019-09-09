Футбол

Нева СпортНева СпортРоссия начала матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Четвертым арбитром матча является Милован Милачич. Ранее Nevasport публиковал стартовый состав сборной России на матч с Казахстаном. Ранее эти команды уже провели матч группового этапа отбора на Евро-2020 в Нур-Султане.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия — Казахстан: где смотреть трансляцию, по какому каналу и когда начало

Чемпионат05:00

Силкин: сборной России важно не расслабляться в матче с командой Казахстана

РИА Новости11:12

В составе сборной России на матч с Казахстаном три замены

Российская газета13:56

Сборная России по футболу сыграет с командой Казахстана в матче отбора Евро-2020

ТАССвчера в 17:13

Россия примет Казахстан в квалификации Евро-2020

Советский спорт00:31

Россия — Казахстан: онлайн-трансляция матча, видео в прямом эфире Первого канала

Спорт-Экспресс13:45

Россия начала матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Нева Спорт14:45
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 16:47, Вашингтон
Финансы

Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК 16:20
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru 13:25
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Футбол

Россия — Казахстан 1:0

RT на русском 16:34
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Технологии

Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Единоборства

Порье: побежден, но со мной не покончено

Газета.Ru 16:00
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru 15:17
Гаджеты

Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая

Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты 01:16
Происшествия

В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель

В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ 15:36
Происшествия

В Петербурге совершено нападение на сотрудника ДПС

Нападение совершено на сотрудника ДПС в Санкт-Петербурге при попытке проверить документы.
ТАСС 13:49
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Театры

Александр Сокуров может поставить спектакль для Театра Европы

Петербургский Малый драматический театр – Театр Европы приглашает кинорежиссера Александра Сокурова принять участие в постановке нового спектакля, премьера которого намечена на будущий сезон.
Культуромания 14:31
Здоровье

В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Происшествия

Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали

Газета.Ru 12:11
Футбол

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Газета.Ru 07:21
Политика

Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными

«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Происшествия

В Москве изъяли львенка, которого держали в гараже

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от Проспекта Мира в Москве, изъяли и передали в Центр передержки животных, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования.
РИА Новости 12:49
Космос

Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю

OAnews 05:16
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Футбол

Уэльс — Беларусь 1:0

Уэльс в товарищеском матче встречается с Беларусью в Кардиффе. Товарищеский матч ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Sports.ru 14:13
Экономика

ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка

Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе.
РБК 12:25
Политика

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, у КПРФ — 13 мест, у "Яблока" и "Справедливой России" — по три, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
РИА Новости 01:55
Футбол

Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана

Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.
ProstoProSport 13:52
Экономика

Российский рост цен на жилье обогнал мир

Резкий рост цен на недвижимость аналитики связывают с изменениями законодательства (переход на эскроу-счета), отраслевой инфляцией (повышение цен на материалы и технику, использующиеся в строительстве), увеличением спроса, улучшением качества строительства и повышением доступности ипотеки (цена растет из-за понижения ключевой ставки).
Lenta.ru 06:29
Общество

Каким знакам Зодиака везёт в лотерею: счастливые дни и цифры

Гороскоп может помочь вам узнать, какой ваш счастливый день и какие цифры могут принести вам удачу.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Культура

Рэпер Серега захотел украинское гражданство

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко, известный как Серега, захотел стать гражданином Украины.
Lenta.ru 09:14
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное