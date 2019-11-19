Станислав Черчесов решил дать шанс Антону Шунину проявить себя в качестве вратаря сборной. Опубликован стартовый состав России на выездной матч с Сан-Марино в рамках отборочного этапа к Евро-2020. Игра начнется сегодня, 19 ноября, в 22:45 по московскому времени.

Стал известен стартовый состав России на матч с Сан-Марино

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