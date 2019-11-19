Футбол

NewInformNewInformСтал известен стартовый состав России на матч с Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Станислав Черчесов решил дать шанс Антону Шунину проявить себя в качестве вратаря сборной. Опубликован стартовый состав России на выездной матч с Сан-Марино в рамках отборочного этапа к Евро-2020. Игра начнется сегодня, 19 ноября, в 22:45 по московскому времени.
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