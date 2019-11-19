Футбол

ТК ЗвездаТК ЗвездаНазван состав сборной России на матч с Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
3′
Далер Кузяев
19′
Сергей Петров
Давид Симончини
33′
Лука Ченсони
45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
46′
49′
Алексей Миранчук
53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
53′
56′
Алексей Ионов
58′
Алексей Ионов
Александр Головин
59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
64′
65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
90′+3′
Станислав Черчесов объявил стартовый состав сборной России на заключительный матч отборочного турнира к Евро-2020.
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