Армия и оружие Танки Северного флота Т-80БВМ напугали норвежских военных Как отмечают норвежские СМИ, модернизированные танки Т-80БВМ, которые совсем недавно поступили на вооружение российского Северного флота, полностью адаптированы к применению в условиях Арктики, а их силовые установки можно запустить даже в 40-градусный мороз.

Футбол Черчесов раскритиковал фанатов за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у него нет слов, чтобы отреагировать на оскорбления болельщиками форварда национальной команды Артема Дзюбы.

Происшествия Источник: в Петербурге проходят обыски по делу о контрактах «Водоканала» Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартирах подозреваемых по уголовному делу о контрактах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ущерб по которому оценивается в сумму 1 миллиард рублей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Общество Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Экономика В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Экономика Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.

Политика На Украине пригрозили «вжарить» по России после решения суда ООН Украина намерена добиваться взыскания компенсаций с России в том случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше российской стороны в деле о нарушении двух международных конвенций.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Мнения пользователей соцсети разделились: кто-то остался доволен работой мастеров и стилистов, а кто-то посетовал на отсутствие длинных волос и заявил, что новая прическа прибавила исполнительнице лет.

Общество В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.