Станислав Черчесов объявил стартовый состав сборной России на заключительный матч отборочного турнира к Евро-2020.

Назван состав сборной России на матч с Сан-Марино

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