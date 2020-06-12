Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. По его словам, на первое время придется отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы.
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Диетолог раскрыл, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

Московский Комсомолец06:48

Стало известно, как за неделю избавиться от тяги к сладкому

Москва 2406:46

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

РИА Новости04:41

Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю

Lenta.ru06:06

Диетолог рассказал, как за неделю избавиться от тяги к сладкому

Pravda.Ru05:07

Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

Газета.Ru04:53

Диетолог рассказал, как быстро избавиться от тяги к сладкому

Росбалт06:40
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Политика

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.
ТАСС 06:28
Общество

Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
РБК 06:12
Политика

Путин поздравил россиян с Днём России

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе.
RT на русском 06:04
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Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
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Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
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Общество

В России выявили за сутки 8404 случая коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 10 июня в 03:36
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Общество

На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции

На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Выявлен новый способ обмана россиян

В России выявили новый способ телефонного мошенничества.
Lenta.ru 06:53
Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Кино

Вышел трейлер финального сезона сериала «Тьма»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала «Тьма».
News.ru 05:28
Политика

Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы

Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.
Газета.Ru 05:03
Экономика

Рост во время чумы: когда нынешнее ралли на рынках сменится падением

Иллюзии для инвесторов Американский индекс NASDAQ, в который входят акции высокотехнологических компаний, не только отыграл падение февраля-марта, но даже показывает 10-процентный рост с начала года.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

StarHit.ru 04:00
Происшествия

Грозившего подбросить москвичу наркотики сотрудника Росгвардии уволили

Росгвардия уволила своего сотрудника после видео с угрозами подбросить москвичу наркотики.
Известия вчера в 07:27
1,7K
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
13
Общество

Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
РИА Новости 00:13
2
Армия и оружие

Подлодку «Князь Владимир» приняли в состав ВМФ России

Атомную подлодку стратегического назначения "Князь Владимир" приняли в боевой состав Военно-морского флота России.
Газета.Ru 05:28
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Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем в истории кино

Сердца зрителей были завоеваны голливудским актером Харрисоном Фордом, сыгравшим Индиану Джонса.
RuNews24.ru 03:59
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Кино

Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Культуромания вчера в 10:16
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК вчера в 06:08
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
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Общество

Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
Ведомости вчера в 12:29
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Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова

Rambler News Service вчера в 12:50
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Политика

На Парад Победы приедут 12 зарубежных лидеров

Москва получила подтверждения от 12 глав государств, в основном, СНГ, о намерении посетить Парад Победы 24 июня.
Российская газета вчера в 09:59
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