Общество
Газета.RuШведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому
Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от зависимости от сладкого всего за неделю.
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Общество
Рошаль обратил внимание президента на «дело калининградских врачей»
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 07:04
Общество
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
RT на русском 05:46
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Общество
У жены Зеленского обнаружили коронавирус
У Елены Зеленской, супруги президента Украины Владимира Зеленского, обнаружили коронавирус.
Известия 07:08
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Наука
Найдено древнейшее произведение искусства в Китае
Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
RT на русском 10 июня в 14:48
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Советский спорт 04:43
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату
Россияне, которые будут работать 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко в среду, 10 июня.
РИА Воронеж 10 июня в 13:05
Общество
Памятник Черчиллю спрятали от протестующих в Лондоне
Защитным экраном памятник Черчиллю решили закрыть после того, как в прошлые выходные во время демонстрации на постаменте появилась надпись, обвиняющая бывшего премьер-министра страны в расизме, передает Reuters.
Вестник Кавказа 07:33
Хоккей
СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»
Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Здоровье
Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК вчера в 11:15
Политика
Песков сравнил свою работу с работой саперов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru 06:09
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
Здоровье
В Петербурге решили ускорить тестирование на коронавирус
В силу документ вступает с 15 июня. Предполагается, что благодаря изменениям удастся ускорить проведение обследования населения.
Neva.Today 06:49
Общество
В Карелии выявлен новый очаг коронавируса среди вахтовиков
На своей странице во «ВКонтакте» Артур Парфенчиков рассказал о новой вспышке коронавирусной инфекции среди вахтовых рабочих.
Невские Новости вчера в 04:34
Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Российская газета вчера в 12:41
Происшествия
Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой
В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Футбол
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева обыграть ЦСКА
Бывший игрок самарских "Крыльев Советов" Евгения Савин рассказал, как перепутал Валерия Карпина и Валерия Газзаева, попросив последнего обыграть ЦСКА.
РИА Новости 05:47
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Общество
Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15