Коронавирус
РБКВ РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявила доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
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с чего всё началось
Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.РИА Новостивчера в 22:09
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