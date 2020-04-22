Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазван способ остановить распространение коронавируса в России

По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
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с чего всё началось

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса

Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
РИА Новостивчера в 22:09

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Эксперт рассказал, как остановить распространение коронавируса в России

Московский Комсомолецвчера в 23:19

Казаки, пропуска, «сухой закон»: Как регионы противостоят коронавирусу

Национальная служба новостей02:04

Эксперт назвала способ остановить распространение коронавируса в России

Известия00:58

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

РБК00:34

В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России

RT на русском02:21

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 23:04

Россия не поднимется в рейтинге COVID-19, если власти сдержат ситуацию в регионах

ПРАЙМвчера в 20:35
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия

Аксенов поручил останавливать все машины с иногородними номерами

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил правоохранителям останавливать все автомобили на полуострове с иногородними номерами для проверки документов.
SM News 05:16
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Технологии

Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group

Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
13
Здоровье

В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия вчера в 21:43
167
Политика

ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
54
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
18
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
9
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
28
Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
1,1K
Здоровье

Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

Накануне центр получил 731 обращение при сохраняющейся статистике около 1 тыс. человек в сутки.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
6
Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса

По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
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Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
1
Футбол

Президент «Ахмата» принял эстафету Кадырова и побрился налысо

Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо.
РИА Новости 04:26
Общество

В Нижегородской области подтверждено 69 новых случаев коронавируса

В Нижегородской области за сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом.
Pro Город НН 03:54
6
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Политика

Депутаты согласовали на должность зампреда Сергея Наумова

Московский Комсомолец 03:38
10
Шоу-бизнес

Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни

Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
18
Происшествия

При реконструкции погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей

В Московской области при реконструкции Голицынского погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 04:56
11
Происшествия

Калининградку из-за комментария в «ВК» посетил сотрудник Центра «Э»

Калининградка Диана Забровская прокомментировала пост во «ВКонтакте», после чего к ней в квартиру пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить сообщение.
Каскад 02:42
18
Политика

Минсельхоз России ответил на слова Лукашенко о гречке

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.
RT на русском вчера в 10:49
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Футбол

Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы

Бывший футболист итальянского "Интера" Аьваро Рекоба поделился своими впечатлениями об экс-игроке московского "Спартака" Егоре Титове.
РИА Новости 03:05
Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
59
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
84
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,8K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1K
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
3K
Экономика

Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей

Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Политика

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском вчера в 05:52
1,5K
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