Коронавирус
Lenta.ruНазван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Россия не поднимется в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в мире, если региональным властям удастся сдержать ситуацию с его распространением на местах, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.РИА Новостивчера в 22:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт рассказал, как остановить распространение коронавируса в России
Московский Комсомолецвчера в 23:19
Казаки, пропуска, «сухой закон»: Как регионы противостоят коронавирусу
Национальная служба новостей02:04
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия
Аксенов поручил останавливать все машины с иногородними номерами
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил правоохранителям останавливать все автомобили на полуострове с иногородними номерами для проверки документов.
SM News 05:16
Технологии
Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07
Здоровье
В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой
Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия вчера в 21:43
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции
Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
Накануне центр получил 731 обращение при сохраняющейся статистике около 1 тыс. человек в сутки.
Украина.ру 20 апреля в 03:01
Здоровье
За сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавируса
По данным на 22 апреля, в Ростовской области зафиксировано 398 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:37
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Футбол
Президент «Ахмата» принял эстафету Кадырова и побрился налысо
Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо.
РИА Новости 04:26
Общество
В Нижегородской области подтверждено 69 новых случаев коронавируса
В Нижегородской области за сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом.
Pro Город НН 03:54
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Политика
Депутаты согласовали на должность зампреда Сергея Наумова
Московский Комсомолец 03:38
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Происшествия
При реконструкции погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей
В Московской области при реконструкции Голицынского погранинститута ФСБ исчезли 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 04:56
Происшествия
Калининградку из-за комментария в «ВК» посетил сотрудник Центра «Э»
Калининградка Диана Забровская прокомментировала пост во «ВКонтакте», после чего к ней в квартиру пришел сотрудник Центра «Э» и потребовал удалить сообщение.
Каскад 02:42
Политика
Минсельхоз России ответил на слова Лукашенко о гречке
«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минсельхоза.
RT на русском вчера в 10:49
Футбол
Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы
Бывший футболист итальянского "Интера" Аьваро Рекоба поделился своими впечатлениями об экс-игроке московского "Спартака" Егоре Титове.
РИА Новости 03:05
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Политика
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском вчера в 05:52