Сафронов был задержан и арестован в начале июля. По данным защиты, следствие ФСБ считает, что его в 2012 году завербовала чешская спецслужба, и спустя пять лет он передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке.

с чего всё началось

По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве. При этом в деле он назван ПЭВМ — персональная электронно-вычислительная машина, уточняет агентство.

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