Общество
RuNews24.ruДиетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Чтобы избавляться от зависимости от сладкого было легче, эксперт советует больше двигаться, избегать стресса, пить много воды, высыпаться и увеличить употребление белковой пищи.
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Общество
Глава Минздрава не увидел снижения активности коронавируса при жаре
Жаркая погода не приводит к снижению активности коронавирусной инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
РБК 11:17
Общество
Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
Общество
Украина предоставила статус беженца фигуранту «Нового величия»
Как пояснил изданию координатор правовой помощи Владимир Жбанков, предоставленный статус беженца защитит Гаврилова от уголовного преследования на родине.
Новые Известия 08:26
Политика
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня.
РИА Новости 10:14
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Здоровье
Инфекционист Минздрава оценила риски распространения COVID-19 в России
Риски, связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России, остаются, однако их опасность уменьшилась.
РБК 10:16
Политика
Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы
В ответе на вопрос о регионах, где отмечена более благоприятная ситуация, глава Минздрава в первую очередь назвал Тюменскую область и отметил хорошие результаты ограничительных мер в Москве.
Вести.Ru 11:23
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Общество
Обзор Desperados III. Великолепная пятёрка
Близкие по духу Desperados: Wanted Dead or Alive Commandos 3: Destination Berlin Shadow Tactics: Blades of the Shogun Helldorado Soldiers of Anarchy Почти двадцать лет назад фанаты тактических стратегий встретили Desperados: Wanted Dead or Alive под шум аплодисментов.
Игромания.ру 11:00
Армия и оружие
В дело вступают флоты: ливийский конфликт поднялся на новый уровень
Параллельно к ливийскому побережью устремились корабли ВМС Турции.
Военное обозрение 10 июня в 19:01
Киберспорт
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
Общество
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Политика
Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО
Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 10:13
Общество
Путин впервые принял участие в церемонии поднятия флага в День России
Флаг Российской Федерации торжественно подняли на Поклонной горе в Москве, в церемонии впервые принял участие президент страны Владимир Путин.
РИА Новости 06:28
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН 04:33
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев рассказал, как распознать приход второй волны коронавируса.
РИА Новости 06:37
Политика
В ФРГ опасаются санкций США против «Северного потока-2»
В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока-2" могут затронуть еще и работу государственных ведомств.
Радио Sputnik 07:27
Футбол
«Я кайфую от футбола»: Мамаев рассказал о тренировках в ФК «Ростов»
Rostov gazeta 10:45
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
Коммерсантъ 04:30
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова
Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru 09:40
Общество
«Совсем озверели»: украинка рассказала об условиях труда в Польше
Отправившаяся в Польшу на заработки жительница Луцка Галина Федышин описала, в каких условиях украинцам приходится жить и трудиться в другой стране.
News.ru 03:18
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Культура
Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety)
Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.
ИноСМИ вчера в 18:22