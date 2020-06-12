Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю. По его словам, на первое время придется отказаться от всех продуктов, содержащих быстрые углеводы.
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Диетолог рассказал, как перестать хотеть сладкого за неделю

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Стало известно, как за неделю избавиться от тяги к сладкому

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Раскрыт способ избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю

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Шведский диетолог рассказал, как избавиться от тяги к сладкому

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Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

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Диетолог раскрыл, как избавиться от тяги к сладкому за неделю

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