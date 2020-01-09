Наука
ИзвестияНазван способ продлить жизнь на 10 лет
Ученые выяснили, что отказ от четырех-пяти вредных привычек в среднем на 10 лет продлевает жизнь женщин. Эксперимент показал, что физически активные, некурящие участницы исследования с нормальным весом проживали в среднем 84,4 года, тогда как остальные только 73,5 года.
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«Без диабета и рака»: Группа учёных выяснила, как продлить жизнь почти на 10 лет
Царьградвчера в 23:50
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