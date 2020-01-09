Ученые выяснили, что отказ от четырех-пяти вредных привычек в среднем на 10 лет продлевает жизнь женщин. Эксперимент показал, что физически активные, некурящие участницы исследования с нормальным весом проживали в среднем 84,4 года, тогда как остальные только 73,5 года.

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

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