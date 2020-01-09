Наука

ИзвестияИзвестияНазван способ продлить жизнь на 10 лет

Ученые выяснили, что отказ от четырех-пяти вредных привычек в среднем на 10 лет продлевает жизнь женщин. Эксперимент показал, что физически активные, некурящие участницы исследования с нормальным весом проживали в среднем 84,4 года, тогда как остальные только 73,5 года.
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Ученые назвали способ продлить жизнь на десять лет

РИА Новостивчера в 22:23

Назван способ продлить жизнь на десять лет

Lenta.ru00:33

«Без диабета и рака»: Группа учёных выяснила, как продлить жизнь почти на 10 лет

Царьградвчера в 23:50

Ученые нашли способ продлить жизнь на 10 лет

URA.Ru00:11

Простой способ прожить лишние 10 лет

MedikForum.ru00:20

Ученые назвали способ продления жизни на 10 лет

Телеканал 360°00:25

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известиявчера в 23:11
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Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Армия и оружие

Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) уже сообщил, что это именно он ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет», — пишет RT.
URA.Ru 07 января в 19:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Политика

Путин выразил соболезнования Зеленскому после катастрофы в Иране

ТВ Центр вчера в 05:06
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК 00:33
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
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СМИ: Дриусси не намерен покидать «Зенит»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси не планирует покидать петербургский клуб в зимнее трансферное окно.
Матч ТВ 01:17
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Политика

Зеленский провел совещание после крушения Boeing в Иране

РБК 00:36
Шоу-бизнес

Наталья Водянова перебралась в новый дом в Париже

Телепрограмма вчера в 13:03
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Общество

Российских школьников научат безопасному поведению в Сети

В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Известия вчера в 16:46
Финансы

В 2020 году ЦБ изменит проценты по вкладам и кредитам

Отмечается, что в текущем году ключевая ставка будет снижена до 5,75%.
Мой Брянск вчера в 07:11
Гаджеты

В Сети появились рендеры iPhone SE 2

RuNews24.ru вчера в 15:37
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК вчера в 13:47
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Армия и оружие

«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ

В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Военное обозрение 00:44
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан в Подмосковье за браконьерство

Пресс-служба областного главка МВД сообщила, что двое мужчин задержаны в Раменском районе по сигналу лесничего.
News.ru 06 января в 20:31
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей впервые за год

Курс рубля вырос на торгах вечером 8 января. Впервые с 11 января 2018 года евро упал ниже 68 рублей.
Фонтанка.Ру вчера в 14:57
Транспорт

В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия вчера в 17:50
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
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