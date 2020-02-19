Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван способ снизить уровень бедности в России

Уровень бедности в России снизится за счет роста доходов населения. В Минэкономразвития указали, что способ восстановительной динамики доходов приведет к снижению уровня бедности в России по итогам 2019 года на 0,1 процентного пункта, или на 100 тысяч человек.
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В России снизится уровень бедности

URA.Ru10:58

Уровень бедности в 2019 году снизился из-за роста доходов россиян

News.ru08:08

Правительство улучшило прогноз по снижению бедности в России

Rambler News Service10:28

Назван способ снизить уровень бедности в России

Рамблер09:51

Назван способ снизить бедность в России

9111.ru09:42

Назван способ снизить уровень бедности в России

Lenta.ru09:18

Как снизить уровень бедности в России

Live2410:29
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Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Российская газета 07:47
Армия и оружие

Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
РЕН ТВ 11:28
Биатлон

Биатлонистка Резцова допустила смену спортивного гражданства

Известия 11:33
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака

В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.
Мегаполис онлайн 07:48
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Общество

ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис

Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
РБК 11:57
Футбол

19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов

Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Евро-футбол.ру вчера в 17:52
Происшествия

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД

Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
РИА Новости 11:55
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
Автоспорт

Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1

На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.
Motorsport.com Россия 07:44
Энергетика

Миллер и Зеле обсудили «Северный поток-2»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель OMV AG (Австрия) Райнер Зеле провели рабочую встречу в Москве, такое сообщение распространила пресс-служба российской компании.
Вестник Кавказа 10:59
Армия и оружие

Минобороны РФ закажет необычные Су-34

Министерство обороны РФ планирует в текущем году заказать у компании "Сухой" новые Су-34 с необычной "начинкой".
Pravda.Ru 09:42
Происшествия

Пассажиры Diamond Princess в Японии покидают борт судна

Как ранее сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.
Интерфакс 00:20
Фигурное катание

Аделину Сотникову прооперировали в Москве

23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
StarHit.ru вчера в 09:32
Футбол

Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной

РИА Новости 06:33
Происшествия

На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке

КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:14
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости 07:10
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Кино

Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити

На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".
Российская газета 09:33
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
РИА Новости 09:48
Хоккей

«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф

Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат 11:05
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости 09:10
Происшествия

Свердловского экс-замминистра арестовали по делу «Титановой долины»

REGNUM 10:36
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