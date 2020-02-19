Экономика
Lenta.ruНазван способ снизить уровень бедности в России
Уровень бедности в России снизится за счет роста доходов населения. В Минэкономразвития указали, что способ восстановительной динамики доходов приведет к снижению уровня бедности в России по итогам 2019 года на 0,1 процентного пункта, или на 100 тысяч человек.
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Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Армия и оружие
Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Общество
ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Как уточнили в ФСБ, 13 февраля с сервиса поступило четыре электронных сообщения с ложными угрозами минирования 206 объектов в Санкт-Петербурге, включая суды и детские сады Петродворцового района города.
Футбол
19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов
Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Общество
Мишустина попросят перенести сроки внесения проекта нового КоАП в ГД
Участники совещания по проекту нового кодекса об административных правонарушениях попросят главу правительства РФ Михаила Мишустина отложить на два месяца сроки внесения нового КоАП в Госдуму, сообщается на сайте Минюста.
Культура
Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Автоспорт
Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1
На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes.
Энергетика
Миллер и Зеле обсудили «Северный поток-2»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель OMV AG (Австрия) Райнер Зеле провели рабочую встречу в Москве, такое сообщение распространила пресс-служба российской компании.
Армия и оружие
Минобороны РФ закажет необычные Су-34
Министерство обороны РФ планирует в текущем году заказать у компании "Сухой" новые Су-34 с необычной "начинкой".
Происшествия
Пассажиры Diamond Princess в Японии покидают борт судна
Как ранее сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.
Фигурное катание
Аделину Сотникову прооперировали в Москве
23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
Футбол
Голландский игрок «Краснодара» восхитился российской медициной
Происшествия
На Ставрополье школьница убила бабушку за замечание о плохой уборке
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Кино
Появились новые фото и видео со съемок «Матрицы 4» с Нео и Тринити
На сайте Hollywoodpipeline опубликовано множество новых фото и видео со съемочной площадки четвертой "Матрицы".
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Хоккей
«Адмирал» разгромно проиграл «Трактору» и потерял шансы на плей-офф
Челябинский «Трактор» на домашней площадке разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.