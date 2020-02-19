Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван способ снизить уровень бедности в России

Уровень бедности в России снизится за счет роста доходов населения. В Минэкономразвития указали, что способ восстановительной динамики доходов приведет к снижению уровня бедности в России по итогам 2019 года на 0,1 процентного пункта, или на 100 тысяч человек.
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с чего всё началось

Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России до 2023 года

Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 6,6%. Кроме того, из-за восстановительной динамики доходов россиян по итогам прошедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 процентного пункта (п.п.), или на 100 тыс. человек, подсчитали в Минэкономразвития.
ТАССвчера в 12:23

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Минэкономразвития улучшило прогноз по уровню бедности в России

REGNUMвчера в 12:59

Правительство улучшило прогноз по снижению бедности в России

Rambler News Serviceвчера в 10:28

В России снизится уровень бедности

URA.Ruвчера в 10:58

Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России до 2023 года

ТАССвчера в 12:23

Назван способ снизить уровень бедности в России

Рамблервчера в 09:51

Назван способ снизить уровень бедности в России

Lenta.ruвчера в 09:18

Уровень бедности в 2019 году снизился из-за роста доходов россиян

News.ruвчера в 08:08
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Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Газета.Ru вчера в 10:31
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:23
Наука

Выяснен механизм воздействия инертных газов на работу нейронов

Если ученым удастся на молекулярном уровне выявить, почему человек засыпает под воздействием инертных газов или, к примеру, азота, то станет понятно, как работают нейроны.
Индикатор 17 февраля в 13:27
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Общество

Путин заявил Беглову, что денег на арт-парк «для Питера не жалко»

DP.RU вчера в 11:27
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс вчера в 09:24
Транспорт

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Здоровье

В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
ToDay News Ufa вчера в 23:37
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
REGNUM вчера в 20:42
Политика

Комитет Госдумы одобрил поправки, расширяющие полномочия президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции РФ, расширяющие полномочия президента.
Коммерсантъ вчера в 10:17
Здоровье

Диетологи из Германии назвали эффективные способы похудения

Медицинские специалисты из Германии перечислили эффективные методы похудения.
OAnews 18 февраля в 02:27
Автоспорт

Стартовали предсезонные тесты «Формулы-1»

Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в первый день предсезонных тестов показал пятый результат среди всех пилотов.
Inc-news.ru вчера в 22:32
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала о своей пенсии

Артистка получает достойную пенсию.
Вести Подмосковья 18 февраля в 06:09
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Культура

41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат

41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Znak.com вчера в 08:02
Экономика

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг

Российские банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг, сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуту.
Lenta.ru 18 февраля в 17:40
Футбол

Футболист, укусивший соперника за пенис, дисквалифицирован на 5 лет

Пострадавшему прошлось наложить 10 швов. Как сообщает Daily Mail, игрок, укусивший оппонента за пенис, получил дисквалификацию на пять лет.
Евро-футбол.ру вчера в 07:46
Космос

Китай успешно запустил четыре экспериментальных спутника

Китай вывел в четверг на орбиту четыре экспериментальных спутника.
ТАСС вчера в 18:05
Футбол

В Лиге Европы пройдут матчи 1/16 финала

В Лиге Европы наступает пора матчей плей-офф 1/16 финала. 16 пар встретятся, чтобы выявить победителя по сумме двух матчей.
Нева Спорт вчера в 22:30
Авто

Hyundai представил обновленный Solaris

Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Top Gear Russia вчера в 03:32
Биатлон

Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону

Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 11:27
Происшествия

Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе

Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки

Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
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