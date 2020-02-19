Экономика
Lenta.ruНазван способ снизить уровень бедности в России
Уровень бедности в России снизится за счет роста доходов населения. В Минэкономразвития указали, что способ восстановительной динамики доходов приведет к снижению уровня бедности в России по итогам 2019 года на 0,1 процентного пункта, или на 100 тысяч человек.
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с чего всё началось
Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 6,6%. Кроме того, из-за восстановительной динамики доходов россиян по итогам прошедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 процентного пункта (п.п.), или на 100 тыс. человек, подсчитали в Минэкономразвития.ТАССвчера в 12:23
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