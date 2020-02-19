Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван способ снизить уровень бедности в России

Уровень бедности в России снизится за счет роста доходов населения. В Минэкономразвития указали, что способ восстановительной динамики доходов приведет к снижению уровня бедности в России по итогам 2019 года на 0,1 процентного пункта, или на 100 тысяч человек.
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Минэкономразвития понизило прогноз уровня бедности в России

Красная весна13:17

Уровень бедности в 2019 году снизился из-за роста доходов россиян

News.ru08:08

В России снизится уровень бедности

URA.Ru10:58

Правительство улучшило прогноз по снижению бедности в России

Rambler News Service10:28

Назван способ снизить уровень бедности в России

Рамблер09:51

Назван способ снизить уровень бедности в России

Lenta.ru09:18

Минэкономразвития улучшило прогнозы по уровню бедности в России до 2023 года

ТАСС12:23
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Здоровье

В РФ запретят нарушать сроки установления инвалидности

Минздрав и Минтруд прорабатывают вопрос о фиксации в действующем законодательстве нормы о недопустимости превышения сроков медицинских обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности.
Remedium.ru 03:56
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Кадыровым

В своем Instagram спортсмен опубликовал видео, сказав, что идет на спарринг с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.
Газета.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможность операции Турции в Идлибе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность начала военной операции Турции в сирийском Идлибе.
RT на русском 04:51
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Происшествия

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости».
Известия вчера в 21:19
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РБК 07:47
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Общество

Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Газета.Ru 10:31
Спорт

Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта

Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
Игромания.ру 11:33
Армия и оружие

Индия купила новые истребители за несколько миллиардов долларов

МонаВиста вчера в 14:43
Общество

В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы

17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить сбежавшую из больницы Ильину под медицинское наблюдение.
ТАСС 06:24
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 11:52
Кино

Павел Прилучный решил похудеть до 39 кг ради роли

Блокнот.ру вчера в 05:58
Общество

Якубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Газета.Ru 12:29
Армия и оружие

Невероятный взрыв российской авиабомбы объёмного взрыва на укрытии террористов попал на видео

Сегодня ночью российская боевая авиация нанесла неожиданный воздушный удар по террористам в городе Терманин, расположенный на границе провинций Идлиб и Алеппо.
Avia.pro вчера в 23:21
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Биатлон

Логинов получил травму в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов травмировался во время индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 11:37
Здоровье

Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Космос

Бетельгейзе беспрецедентно потускнела

Звезда раздулась, её радиус сейчас больше солнечного в 950-1200 раз. Астрономы уверенно заявляют, что ей осталось не более десяти тысяч лет.
Вести.Ru 17 февраля в 05:10
Политика

Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой

Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
РИА Новости 09:57
Футбол

Кака, которым интересовался ЦСКА, решил остаться в «Крузейро»

Агент защитника «Крузейро» Кака Нене Зини рассказал о ситуации с переходом его подопечного в другой клуб.
Metaratings 11:01
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

Во вторник в социальных сетях появилось видео, где запечатлено, как учитель одной из школ Псковской области выдергивает стул, на котором раскачивался ученик.
ТАСС вчера в 04:42
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
Интернет

Мобильное приложение «ВКонтакте» получило новый дизайн

Astera 12:03
Общество

В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса

Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
РИА Новости 11:17
Армия и оружие

ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе

REGNUM 12:46
Здоровье

В Иране сообщили о смерти двух заразившихся коронавирусом

В Иране умерли два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус, сообщает Irna со ссылкой на советника министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Резу Вахабзаде.
РБК 11:36
Культура

Бегущая строка на российском федеральном канале удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 08:44
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