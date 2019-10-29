Экономика
Lenta.ruНазван способ снизить зависимость России от доллара
В ведомстве подняли вопрос об увеличении доли евро и рублей во взаимных расчетах по внешнеторговым операциям. По мнению Минфина, такая практика позволит снизить риски нарушения экономических связей, в частности в сфере энергетики, «из-за непредсказуемого поведения США на мировой арене».
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WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
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Появился второй трейлер сериала «Мандалорец»
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У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
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В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Экономика
Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
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Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.
Lenta.ru 14:01
Общество
Москвичей предупредили о гололедице
В ночь на четверг и на пятницу температура опустится до -5, по области – до -8. В четверг и пятницу ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица.
Москва 24 05:30
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Ольга Зуева и Данила Козловский впервые станут родителями
В семействе востребованных российских актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой в скором времени случится пополнение.
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Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Политика
МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии
Российская сторона примет ответные меры в связи с высылкой сотрудника посольства РФ из Болгарии.
Российская газета 13:47
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Общество
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории войсковой части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
РБК 15:40
Баскетбол
«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском 14:50
Наука
Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров
Другие млекопитающие после смерти всех крупных динозавров и ряда других представителей мезозойской фауны начали активно колонизировать Землю.
Дилетант 26 октября в 09:51
Хоккей
Малкин подтвердил наличие американского паспорта
Известия 01:16
Общество
Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Армия и оружие
Эрдоган: представители России сообщили об отводе курдских отрядов
Представители России проинформировали Турцию о полном выводе курдских военных отрядов из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.
Красная весна 15:13
Футбол
Фавориты на бумаге: Семак рассказал об опасности игры с «Томью»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об опасности игры с «Томью» в 1/8 финала Кубка России.
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Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Политика
Лавров обсудил с главами МИД Ирана и Турции запуск комитета по Сирии
Россия, Иран и Турция выступают за территориальную целостность и суверенитет Сирии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.
РЕН ТВ 15:59