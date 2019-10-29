Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван способ снизить зависимость России от доллара

В ведомстве подняли вопрос об увеличении доли евро и рублей во взаимных расчетах по внешнеторговым операциям. По мнению Минфина, такая практика позволит снизить риски нарушения экономических связей, в частности в сфере энергетики, «из-за непредсказуемого поведения США на мировой арене».
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Назван способ снизить зависимость России от доллара

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