Экономика
Lenta.ruНазван способ снизить зависимость России от доллара
В ведомстве подняли вопрос об увеличении доли евро и рублей во взаимных расчетах по внешнеторговым операциям. По мнению Минфина, такая практика позволит снизить риски нарушения экономических связей, в частности в сфере энергетики, «из-за непредсказуемого поведения США на мировой арене».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия решила окончательно дискредитировать доллар, предлагая торговать нефтью за евро
Profinance.ruвчера в 11:15
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Культура
Умер актёр Джон Уизерспун
Американский комедийный актёр Джон Уизерспун умер на 78-м году жизни. Он скончался «внезапно» в своём доме в штате Калифорния.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Армия и оружие
ВВС США намерены использовать российские вертолеты Ми-24 на учениях
Американские ВВС занимаются поиском подрядчиков для поставок на их учения «по противодействию воздушной поддержке противника» российских вертолетов Ми-24.
Кино
HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
Телеканал HBO сообщил, что снимет приквел к «Игре престолов». Приквел будет называться House of the Dragon («Дом дракона»).
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Общество
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Общество
Российский университет уличили в лженаучных тестах на детях
Российский негосударственный университет «Синергия» уличили в снятии отпечатков пальцев школьников без разрешения родителей.
Общество
В Минфине заявили о планах увеличить количество национальных проектов
Количество нацпроектов, которые были запущены в прошлом году, может увеличиться с 12 до 15, причем некоторые из новых проектов формально могут не быть национальными.
Политика
В команде Зеленского подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Первый заместитель главы офиса украинского президента Сергей Трофимов назвал стоимость восстановления подконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Авто
В России начались продажи обновленного Land Rover Discovery Sport
Land Rover объявил о начале продаж на рынке России обновленного кроссовера Land Rover Discovery Sport.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Происшествия
Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами
Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.