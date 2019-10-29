Экономика
Lenta.ruНазван способ снизить зависимость России от доллара
В ведомстве подняли вопрос об увеличении доли евро и рублей во взаимных расчетах по внешнеторговым операциям. По мнению Минфина, такая практика позволит снизить риски нарушения экономических связей, в частности в сфере энергетики, «из-за непредсказуемого поведения США на мировой арене».
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Общество
Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
РБК 10:18
Экономика
«Черный вторник» – начало Великой депрессии в США
«Черный вторник» потряс экономику США и стал «спусковым крючком» Великой депрессии – продолжительного экономического кризиса в мировой экономике.
7 новостей 00:58
Авто
Renault привезет в Европу бюджетный электрокар
В сентябре на автовыставке в городе Чэнду (Китай) была анонсирована серийная для местного рынка модель бюджетного электрокара Renault City K-ZE.
Российская газета 03:07
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 05:59
Общество
Британия уничтожит выпущенные в честь Brexit монеты
Великобритании придется уничтожить сотни тысяч монет достоинством 50 пенсов, выпущенных к дате выхода королевства из Евросоюза.
Lenta.ru 11:56
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Политика
Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу
Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:37
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Политика
Палата общин приняла во втором чтении законопроект о досрочных выборах
Палата общин британского парламента во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект о проведении досрочных парламентских выборов 12 декабря.
ТАСС 13:49
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.
REGNUM 05:04
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ вчера в 18:51
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
Lenta.ru 13:05
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Гаджеты
На ноутбуках появится Windows 10X
WalkingCat успел зафиксировать информационную утечку до ее удаления. Есть вероятность внедрения Windows 10X во все традиционные ноутбуки.
Anonsens 27 октября в 00:53
Культура
Rolling Stone составил список самых страшных сериалов в истории
Журнал Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов в истории кинематографа.
iReactor 27 октября в 12:50
Экономика
Минэкономразвития предложило поменять подход к оценке бедности
Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства, предлагающего изменить порядок учета бедности в стране.
Российская газета вчера в 21:46
Экономика
Министр экономики Украины предложил снизить налоги
Глава Минэкономики Украины Милованов предложил отменить единый социальный взнос и снизить налог на доходы физлиц.
ИА Новороссия вчера в 04:50