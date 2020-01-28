Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России посчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

В Туве и Карачаево-Черкессии надбавки составят 7,8 и 9,3 тысячи рублей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на результат работы FinExpertiza, полученные сведения взяты из расчета ежемесячного платежа по ГПП размером 6% от дохода на протяжении 30 лет.
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У гарантированного пенсионного плана в РФ негарантированное будущее?

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URA.Ru27 января в 16:55

Эксперты подсчитали размер прибавки к пенсии по ГПП

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Life.ru27 января в 19:18

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«Известия»: эксперты посчитали размер прибавки к пенсии по новой системе накоплений

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Эксперты оценили прибавку к пенсии после ввода новой системы накоплений

РБК28 января в 01:41
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:37, Ашберн
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

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Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
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В Госдуме прокомментировали истощение месторождений газа на Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшая государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» сообщила о значительном истощении пяти своих месторождений.
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Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

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Химики разработали дешевый спектрофотометр со светодиодами

Химики из Норвичского университета (Великобритания) разработали дешевый спектрофотометр со встроенными светодиодами.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Российская газета 29 января в 21:00
Общество

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
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Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
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«Алмаз-Антей» продемонстрирует в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

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CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Спорт день за днем 02:35
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«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
Экономика

Сахалин полностью газифицируют к 2025 году

"Газпром" и власти Сахалинской области договорились до 2025 года полностью газифицировать регион, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Музыка

Илон Маск записал свой первый танцевальный трек

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«Северный поток-2»: немецкий посол озвучил ожидания Берлина

Вести.Ru 04:03
Происшествия

Застрявших из-за коронавируса пассажиров лайнера отпускают на берег

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Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
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В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
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Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
ToDay News Ufa вчера в 09:57
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет серьезные последствия, заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
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Газета.Ru вчера в 15:15
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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости вчера в 15:01
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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