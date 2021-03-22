Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета

Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Сергей Григорян, специалист по инвестиционным продуктам, руководитель представительства ANIF в России, посоветовал начинать инвестировать с небольшой суммы, например с пяти тысяч рублей.В источнике
Известия
Профиль
RuNews24.ru
АБН
ПолитРоссия
РЕН ТВ
ПРАЙМ
Pravda.Ru
News.ru
Газета.Ru
ОГТРК Ямал-Регион
Пятый канал
ТК Звезда
Lenta.ru
ИА Красная Весна
Телеканал 360°
iReactor
АМИТЕЛ
Национальная служба новостей
The Moscow Post
Новостной фронт
Народные новости
FBM.ru
Москва 24
Цензуры.Нет
Общественная служба новостей
Экономика сегодня
A42.RU
Life.ru
Sibnet Новости
С чего всё началось

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

Различие заключается в том, что открытые фонды являются активно управляемыми, где меняется структура в зависимости от ситуации на рынке, а биржевые фонды следуют индексу на выбранный класс активов.
ПРАЙМ19:02

Подробнее о событии

Финансист рассказал, как в России выгодно вложить 5 тысяч рублей

РЕН ТВ22:39

Россиянам рассказали, как эффективно вложить пять тысяч рублей

Life.ru21:13

Экономист подсказал способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей

Lenta.ru21:27

Экономист Русецкий дал советы начинающим инвесторам

ФАН21:34

Аналитик рассказал, как эффективно вложить пять тысяч рублей

News.ru19:23

Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей

РИА Новости19:10

Аналитик подсказал, как выгодно инвестировать 5 тысяч рублей

ПРАЙМ19:02
Интересное