Общество

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Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно. При этом плата за ЖКУ осталась почти неизменна, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».
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с чего всё началось

Исследование выявило российские регионы с самой дорогой мобильной связью

Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке "Яндекс.Денег", составляет 880 рублей. Больше всего тратят в среднем за раз в Воронеже - 1033 рубля. Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей, больше всего за год он вырос в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей.
РИА Новости01:05

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В России назвали города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

ТАСС01:15

Исследование выявило регионы РФ с самой дорогой мобильной связью

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Названы города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ

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«Яндекс.Деньги»: расходы россиян на сотовую связь выросли на 11%

Коммерсантъ04:01

Названы города с самыми дорогими домашним интернетом и ЖКУ в России

Московский Комсомолец02:44
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:02, Вашингтон
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