Общество
ИзвестияНазваны города с самой дорогой платой за домашний интернет и ЖКУ
Месячные расходы россиян на домашний интернет и сотовую связь за восемь месяцев 2019 года по сравнению с прошлым годом выросли на 9 и 11% соответственно. При этом плата за ЖКУ осталась почти неизменна, говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».
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Средний чек россиян за платное ТВ, по оценке "Яндекс.Денег", составляет 880 рублей. Больше всего тратят в среднем за раз в Воронеже - 1033 рубля. Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей, больше всего за год он вырос в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей.РИА Новости01:05
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Происшествия
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Происшествия
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Бывший вице-мэр города Первоуральска, который был осужден в 2018 году за вымогательство 22 млн рублей, задержан в Туапсе.
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Замминистра юстиции, уполномоченный при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил, что поданная Украиной в Европейский суд жалоба по поводу якобы имевшего место нарушения прав человека в Крыму со стороны РФ до 18 марта 2014 года является политической.
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РИА Новости 03:37
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В Канаде Boeing-737 совершил вынужденную посадку
REGNUM вчера в 18:31
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Народные новости вчера в 22:12
Политика
Минобрнауки разберется с зарплатами в вузах по просьбе Госдумы
Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
Российская газета 08:08
Кино
Лауреат «Оскара» назвал Бекмамбетова «явлением» в кино
Выдвигавшийся на премию «Оскар» режиссёр Владимир Меньшов считает, что его коллега Тимур Бекмамбетов является «серьёзным явлением» в российском кинематографе.
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Нефтяники получили 140 млрд рублей за дешёвый бензин
Правительство выделило нефтяникам в общей сложности около 140 млрд рублей в качестве компенсации для сдерживания роста цен на бензин.
News.ru 08:08