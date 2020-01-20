Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.

с чего всё началось

Каждый заемщик российского банка должен кредитной организации в среднем 249 тыс. рублей, за прошлый год долг вырос почти на 11 %, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Общество Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.

Энергетика «Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.

Здоровье Диетолог рассказала об опасности минеральной воды Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности от употребления минеральной воды. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва".

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Политика Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.

Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Здоровье В Якутске ситуация с корью стабилизировалась В целом ситуация стабилизируется. В декабре прошлого года в Якутске были зафиксированы первые случаи заболевания корью.

Общество Бывший полицейский получил пост в мэрии Челябинска На предыдущей аппаратке мэр представила начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Челябинску и главного государственного инспектора города по пожарному надзору Андрея Окорокова.

Общество Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда из Москвы Скоростная дорога из Москвы до Хельсинки позволит преодолеть расстояние между столицами за 6 часов, сообщает финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари.

Космос Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.

Единоборства Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне 40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.