Экономика
Национальная служба новостейНазван средний размер банковского вклада в России
Средний размер банковского вклада в России растёт и составляет около 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведённом экспертами РИА Новости.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский 25 ноября обсудили возможность заключения нового контракта о транзите газа "Газпрома" в Европу.
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Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
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Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
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Общество
Пикапы Tesla и Ford сыграли в перетягивание каната
Самый мощный Tesla Cybertruck с тремя электромоторами и полным приводом разгоняется до «сотни» за три секунды и проезжает без подзарядки свыше 800 км. Несмотря на такие завидные показатели, вряд ли тесловский грузовик сможет конкурировать с F-150 в плане продаж: последний продается по миллиону экземпляров в год (в США).
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Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Общество
84% россиян согласились на рабочую субботу ради выходного 31 декабря
Большинство россиян согласны выйти на работу 28 декабря (в субботу), чтобы вторник, 31 декабря, стал выходным днем.
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ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Космос
#пронауку: как Земля с динозаврами «переехала» с другого конца галактики
Другие звезды и системы движутся, как и сама галактика, с разными скоростями и на разных орбитах.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Экономика
Власти согласились снизить ЕНВД и торговый сбор
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Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
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Астрономы открыли 19 галактик без темной материи
Общество
Амстердам намерен избавиться от термина «Квартал красных фонарей»
Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии
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Происшествия
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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Басков публично поддержал Ротару
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Футбол
«Локомотив» и «Байер» объявили стартовые составы на матч ЛЧ
Братья Алексей и Антон Миранчуки выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" на матч группового этапа Лиги чемпионов с немецким "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Происшествия
В Сочи возбуждено дело о доведении девушки-следователя до самоубийства
В Сочи следователи возбудили по факту гибели 23-летней сотрудницы полиции уголовное дело о доведении до самоубийства.