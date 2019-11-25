Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНазван средний размер банковского вклада в России

Средний размер банковского вклада в России растёт и составляет около 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведённом экспертами РИА Новости.
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«Когда узнавали зарплаты русских футболистов, теряли интерес»

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Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили

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Число отравившихся в школе в Нижегородской области возросло до 44

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В октябре этого года эксперты американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation представили доклад, посвященный стратегии сдерживания России в Черном море.
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Газета.Ru вчера в 23:38
Общество

В России закончились запасы свободных IP-адресов

Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.
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В Албании произошло мощное землетрясение, сотни пострадавших

В результате мощного землетрясения в Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушились.
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Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
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Музыка оказалась универсальным языком различных культур

Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что музыка является универсальным языком различных культур — независимо от времени и ареала проживания их носителей.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Названы топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в России

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Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном

Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
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Ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель легкого класса "Союз-2.1в" успешно доставила на расчетную орбиту спутник Минобороны России.
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American Music Awards 2019: список победителей

Сегодня ночью в театре Microsoft в Лос-Анджелесе прошла ежегодная музыкальная премия American Music Awards 2019, победителей которой выбирают слушатели с помощью голосования на официальном сайте.
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Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами

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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

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Российская газета вчера в 22:40
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

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На сына Елены Яковлевой напали и избили из-за татуировок на лице

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Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
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