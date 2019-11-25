Экономика
Национальная служба новостейНазван средний размер банковского вклада в России
Средний размер банковского вклада в России растёт и составляет около 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведённом экспертами РИА Новости.
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Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Единоборства
Объявлена дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Ранее Фергюсон выражал желание подраться с Нурмагомедовым в декабре 2019-го. Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза.
Хоккей
В «Калгари» начали расследование по обвинению Питерса в расизме
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг заявил, что в команде инициировали расследование по поводу расистских высказываний со стороны главного тренера команды Билла Питерса в адрес хоккеиста Акима Алиу.
Общество
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Происшествия
При стрельбе на школьной парковке в США были убиты два человека
В городе Ванкувер штата Вашингтон на северо-западе США произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой погибли два человека, сообщает KXL.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Авто
Производство автомобилей в Санкт-Петербурге ушло в минус
Совокупное производство автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2019 года показало отрицательный рост в -0.1%, по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Общество
В России зафиксирован миллион вакансий
В России число вакансий превысило рекорд трехлетней давности и достигло 1,1 миллиона, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.
Общество
NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)
В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
У экс-главы Марий Эл изъяли имущества на 2 миллиарда рублей
Нижегородский районный суд в понедельник конфисковал в пользу государства имущество экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги, сообщает ТАСС.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Культура
«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Создана и успешно прошла испытания в России новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 - ORSIS-375CT с увеличенной до двух километров дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
Общество
В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Армия и оружие
Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото
Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Футбол
Элистинский стадион из-за драки дисквалифицировали на год
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Городской прокурор обратился в суд в интересах потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.
Политика
Жириновский пригрозил уничтожить Украину
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.
Здоровье
У жертв рака инсульты случаются в два раза чаще
Как если бы рак сам по себе не был тяжелейшим испытанием для здоровья и психики человека, так теперь еще и выясняется, что у жертв некоторых опухолей риск инсульта увеличивается в два с лишним раза.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.