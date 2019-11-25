Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейНазван средний размер банковского вклада в России

Средний размер банковского вклада в России растёт и составляет около 200 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании, проведённом экспертами РИА Новости.
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