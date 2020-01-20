Экономика

9111.ru9111.ruНазван средний размер долга россиян перед банками

По итогам 2019 года средний размер долга россиян перед банками составил 249 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился почти на 11%, а за последние три года – на 30%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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с чего всё началось

Эксперты назвали размер долга среднестатистического заемщика банка

Наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков, отмечают в компании. Так, долг россиян в возрасте 22-25 лет за 2019 год вырос на 14% - до 134,7 тысячи рублей. Заемщики 26-30 лет также нарастили свои долговые обязательства перед банками за год - на 14%, до 243,4 тысячи рублей.
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