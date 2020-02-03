Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван средний срок выплаты ипотеки в России

Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру». В 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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с чего всё началось

Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

Ипотечный кредит россияне в среднем берут на 18 лет, выяснили аналитики ЦИАН в ходе исследования на основе данных Банка России.
ТАССвчера в 07:15

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Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

News.ruвчера в 14:05

Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

ТАССвчера в 07:15

В 2019 году в Татарстане стали реже на 20% выдавать ипотеку

Московский Комсомолецвчера в 12:30

Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

Коммерсантъвчера в 07:59

Ипотеку в Татарстане стали выдавать реже на 20% по итогам 2019 года

Татар-информвчера в 07:47

Исследование: вырос средний срок ипотечного кредитования россиян

Реальное времявчера в 07:32

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Lenta.ruвчера в 13:24
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Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 02 февраля в 18:57
Политика

Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

ТАСС 03:10
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru 02 февраля в 23:01
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Lenta.ru 04:16
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов в понедельник, 3 февраля.
RT на русском вчера в 00:16
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Lenta.ru вчера в 07:30
Футбол

Леонид Федун: Деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поучаствовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
ГЛАС.RU 03:30
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Армия и оружие

The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
РИА Новости 02 февраля в 10:58
Армия и оружие

Минобороны готовится к поставкам С-500

Как сообщил замминистра обороны РФ, в прошлом году военными РФ были проведены испытания ракет для зенитных систем С-500, которые не имеют аналогов в мире.
Интересная Россия вчера в 04:11
Политика

Краснов получил чин действительного государственного советника юстиции

Генеральному прокурору России Игорю Краснову присвоен классный чин действительного государственного советника юстиции.
REGNUM 02:46
Здоровье

Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака

Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:31
Общество

Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет

Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Политическая Экспертиза 04:12
Наука

Создан новый класс материалов — нелипкие гели

Ученые из Великобритании и Франции рассказали о создании нового класса материалов — нелипких гелей.
Planet Today 03:04
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru вчера в 07:09
Общество

В РПЦ предложили прекратить освящение оружия массового поражения

В проекте, опубликованном на сайте РПЦ, говорится, что освящение любых видов оружие, применение которого может привести к гибели неопределенного количества людей, "в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", не отражено в традиции православной церкви и "не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий".
Интерфакс 02:44
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Политика

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из Уханя.
ТАСС 04:11
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Общество

Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 425 человек

Число жертв коронавируса по Китаю возросло до 425 человек. По информации властей, заражены более 20 тысяч человек, передает РИА Новости.
Народные новости вчера в 19:04
Происшествия

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

ТАСС 03:29
Авто

Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры

Со сменой поколения Sorento перебрался на новую платформы Kia, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов.
Motor 01:54
Недвижимость

Сильные снегопады обрушили цены на жильё в Барнауле

Судя по приведённой на сайте динамике цен, дома в Барнауле дорожали весной 2019 года, летом и осенью, а с наступлением снегопадов начали дешеветь.
REGNUM 02:41
Как работают Яндекс.Новости?
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