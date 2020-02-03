Ипотечный кредит россияне в среднем берут на 18 лет, выяснили аналитики ЦИАН в ходе исследования на основе данных Банка России.

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Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру». В 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.

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