Экономика
Lenta.ruНазван средний срок выплаты ипотеки в России
Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру». В 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика
СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Общество
ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты на Дальнем Востоке
Как сообщает антимонопольное ведомство, за розничными ценами на социально значимые продукты должны следить территориальные управления.
Спорт
FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии
Недовольство Сундбю В 2016 году FIS ограничила количество лыжников от одной страны в одной гонке Кубка мира до шести человек.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Армия и оружие
Американским БМП не хватило энергии для защиты
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
Происшествия
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Политика
Самолеты ВКС вылетели для эвакуации россиян из Уханя
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Футбол
На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Политика
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Шоу-бизнес
У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой стадии
У актрисы Шэннен Доэрти врачи обнаружили рак груди четвертой стадии.
Происшествия
29 россиян отсудили в ЕСПЧ более 800 тысяч евро за пытки в МВД
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию суммарно 29 гражданам, подавших жалобу на пытки в МВД.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Футбол
«Урал» сыграл вничью с «Чукаричками»
«Урал» сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички» в товарищеском матче на кипрских сборах. Матче в Лимасоле завершился со счетом 1:1.
Культура
Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Армия и оружие
Протоиерей Смирнов объяснил традицию РПЦ освящать ядерное оружие
Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов объяснил в интервью радиостанции "Говорит Москва", почему в России существует традиция освящения военной техники и боеприпасов, в том числе и ядерного оружия.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Общество
Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс
Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Экономика
Число финансовых пирамид рекордно возросло в России
В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Общество