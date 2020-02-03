Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван средний срок выплаты ипотеки в России

Средний срок выплаты ипотеки в России составил 18 лет. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру». В 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, а в 2019 году — на 18,6 года.
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Средний срок выплаты ипотеки в России вырос до 18 лет

News.ruвчера в 14:05

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Lenta.ruвчера в 13:24

Эксперты: россияне в среднем берут ипотеку на 18 лет

ТАССвчера в 07:15

Средний срок ипотеки в России вырос до 18 лет

Коммерсантъвчера в 07:59

Ипотеку в Татарстане стали выдавать реже на 20% по итогам 2019 года

Татар-информвчера в 07:47

Исследование: вырос средний срок ипотечного кредитования россиян

Реальное времявчера в 07:32

В 2019 году в Татарстане стали реже на 20% выдавать ипотеку

Московский Комсомолецвчера в 12:30
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика

СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США может принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток — 2", если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.
РИА Новости 10:50
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
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РБК 07:07
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ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты на Дальнем Востоке

Как сообщает антимонопольное ведомство, за розничными ценами на социально значимые продукты должны следить территориальные управления.
Говорит Москва 11:22
Спорт

FIS: не хотим превращать лыжные гонки в соревнование России и Норвегии

Недовольство Сундбю В 2016 году FIS ограничила количество лыжников от одной страны в одной гонке Кубка мира до шести человек.
Pravda.Ru 04:42
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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Армия и оружие

Американским БМП не хватило энергии для защиты

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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострять отношения с Россией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее рассказал о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе в ходе авиационного удара.
RuNews24.ru 10:05
Происшествия

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Lenta.ru вчера в 04:15
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Самолеты ВКС вылетели для эвакуации россиян из Уханя

На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.
РИА Новости 04:30
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Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит 07:21
Футбол

На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко

Бомбардир.ру 08:59
Экономика

Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя

Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
РБК 10:23
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с жителями города.
Взгляд.ру 08:50
Шоу-бизнес

У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой стадии

У актрисы Шэннен Доэрти врачи обнаружили рак груди четвертой стадии.
Дни24 11:59
Происшествия

29 россиян отсудили в ЕСПЧ более 800 тысяч евро за пытки в МВД

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию суммарно 29 гражданам, подавших жалобу на пытки в МВД.
Медиазона 06:00
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
Футбол

«Урал» сыграл вничью с «Чукаричками»

«Урал» сыграл вничью с сербским клубом «Чукарички» в товарищеском матче на кипрских сборах. Матче в Лимасоле завершился со счетом 1:1.
Матч ТВ 11:41
Культура

Собчак и Гордон стали ведущими нового шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa вчера в 19:42
Армия и оружие

Протоиерей Смирнов объяснил традицию РПЦ освящать ядерное оружие

Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов объяснил в интервью радиостанции "Говорит Москва", почему в России существует традиция освящения военной техники и боеприпасов, в том числе и ядерного оружия.
Труд 10:28
Общество

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Общество

Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс

Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.
Газета Metro 08:50
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В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

Игорь Галь с 2016 года занимал в Южной Осетии должность советника России по вопросам здравоохранения и социальной политики.
РБК вчера в 09:33
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 02:28
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СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ

Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Журналистская правда 02:41
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Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Экономика

Число финансовых пирамид рекордно возросло в России

В России рекордно увеличилось количество финансовых пирамид.
Газета.Ru 10:48
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
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